Mindaugas Kasperūnas: „Jeigu strateginiai pokyčiai neįvyksta, o aš neturiu dalininkų palaikymo, užsip..kit tada“

„Futbole – viskas paprasta. Kai laimi – caras, kai pralaimi – lochas. Kol buvo pergalės, net jei kažkas kažką bambėjo, buvo pergalės. Pergalių nebėra, visas tas šūdas, kurį prieš tai pridarei, lenda į viršų ir sako: ten blogai, ten blogai ir ten blogai. Futbole taip yra – laimėk čempionatus ir gali daryti, ką nori. Net jei kažkas pabambės, kam ten įdomu.
Man niekada nepatiko kažkokio vieno žmogaus sudievinimas. Ar tai būtų Vilma, ar tai būtų kiti žmonės. Nesvarbu. Negali sudievinti žmogaus, nes jis pradeda krėsti nesąmones.
Man žiauriai nepatinka Janušo „Žalgiris“, Kastujevo „Žalgiris“, Vilmos „Žalgiris“. Jis niekada nebuvo Vilmos, bet taip buvo pozicijuonuojama. Tai didžiulė problema, nes taip neturi būti. Pavyzdžiui, Kauno „Žalgiris“ nėra su jokia pavarde siejamas“, - kalbėjo M. Kasperūnas.
Naujasis direktorius neslepia, kad apie galimus sirgalių ėjimus buvo įspėjęs tiek Vilmą Venslovaitienę, tiek klubo dalininkus.
„Mano požiūris buvo toks, kad vadovybei reikia su fanais kalbėti, reikia problemą spręsti. Aš žinau, kaip konfliktai su fanais baigiasi. Aš perspėjau ir klubų vadovus, ir dalininkų dalį, nes, kitu atveju, bus blogai. Fanai norėjo trenerio atsistatydinimo, klubo vadovė pasirinko trenerį vietoj fanų. Aš sakiau, kad gali būti, jog fanai ateis prie komandos suoliuko ir pasakys: treneri, malonėkit išeiti. Dabar. Ir ką jūs tada darysit? Kviesite apsaugą? Ji gali ir nepadėti. Problemos nesprendimas su fanais man simbolizavo, kad žmonės nesupranta, jog taip atsitiks. Fanai turi kantrybės ribas ir tai nėra bobutės, besiklausiančios operos“, - sakė M. Kasperūnas.
Direktorius net kelis kartus pakartojo, kad klubas privalo tapti bendruomeniniu. Jei dalininkams tokia idėja netiks, paties Mindaugo klubo valdyme iškart neliks.
„Norėčiau, kad tarp dalininkų būtų gerokai daugiau šviesių galvų, kuriems labiau rūpi klubo interesai. Tokie dalininkai priiminėtų sprendimus, kurie orientuoti klubo naudai, o ne saviems interesams. Tarp dalininkų norėčiau matyti fanų atstovus, asociacija, verslo klubo atstovus.. kuo daugiau realios bendruomenės.
Yra strateginis planas, yra strateginiai pokyčiai. Viską buvo galima buvo padaryti greičiau, bet kadangi dabar viskas tamposi, bus lapkričio 17 dieną dalininkų susirinkimas ir tada arba tie strateginiai pokyčiai įvyksta, arba jeigu jie neįvyksta, aš neturiu dalininkų palaikymo ir užsip..kit tada, statykite savo direktorių ir toliau sėdėkite, makliavokite, o tai, ką mes dabar padarėme ir bandome padaryti, nieko to nebus“, - emocingai kalbėjo M. Kasperūnas.
