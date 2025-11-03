 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Žalgirio“ vartininkas – mėnesio simbolinėje rinktinėje su Messi, Valverde, Diazu ir kitomis žvaigždėmis

2025-11-03 15:04 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-03 15:04

Sudaryta simbolinė spalio mėnesio rinktinė, kurioje – Pietų ir Centrinės Amerikos futbolininkai, žaidžiantys ne gimtajame žemyne. Tarp būrio žvaigždžių pateko ir Vilniaus „Žalgirio“ vartininkas iš Venesuelos Carlosas Olsesas.

Carlosas Olsesas | Elvio Žaldario nuotr.

0

Vilniečių vartų sargas įvertintas 7,80 balo. Tai yra trečias rezultatas tarp visų simbolinės rinktinės narių. Aukščiausią įvertinimą (9,38) gavo Majamio „Inter“ klube žaidžiantis vienas geriausių visų laikų pasaulio futbolininkų Leo Messi, antras rezultatas (7,92) priklauso dar vienam argentiniečiui, 15 metų už L. Messi jaunesniam „Strasbourg“ puolėjui Joaquinui Panichelli.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į simbolinę rinktinę taip pat pateko: Andreas Andrade iš Panamos (LASK, Austrija), Nicolas Otamendi iš Argentinos („Benfica“, Portugalija), Kervinas Arriaga iš Hondūro („Levante“, Ispanija), Alexas Roldanas iš Salvadoro („Seattle Sounders“, JAV), Orlando Galo iš Kosta Rikos (FC „Riga“, Latvija), Orbelinas Pineda iš Meksikos (Atėnų AEK, Graikija), Federico Valverde iš Urugvajaus (Madrido „Real“, Ispanija) ir Luisas Diazas iš Kolumbijos („Bayern“, Vokietija).

