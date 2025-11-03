„Žalgirio“ vartininkas – mėnesio simbolinėje rinktinėje su Messi, Valverde, Diazu ir kitomis žvaigždėmis

Vilniečių vartų sargas įvertintas 7,80 balo. Tai yra trečias rezultatas tarp visų simbolinės rinktinės narių. Aukščiausią įvertinimą (9,38) gavo Majamio „Inter“ klube žaidžiantis vienas geriausių visų laikų pasaulio futbolininkų Leo Messi, antras rezultatas (7,92) priklauso dar vienam argentiniečiui, 15 metų už L. Messi jaunesniam „Strasbourg“ puolėjui Joaquinui Panichelli.
Į simbolinę rinktinę taip pat pateko: Andreas Andrade iš Panamos (LASK, Austrija), Nicolas Otamendi iš Argentinos („Benfica“, Portugalija), Kervinas Arriaga iš Hondūro („Levante“, Ispanija), Alexas Roldanas iš Salvadoro („Seattle Sounders“, JAV), Orlando Galo iš Kosta Rikos (FC „Riga“, Latvija), Orbelinas Pineda iš Meksikos (Atėnų AEK, Graikija), Federico Valverde iš Urugvajaus (Madrido „Real“, Ispanija) ir Luisas Diazas iš Kolumbijos („Bayern“, Vokietija).
