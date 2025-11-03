 
TV3 naujienos > Sportas > Kitas sportas

Lietuvos treko dviratininkė Lauryna Valiukevičiūtė Norvegijoje laimėjo net tris aukso medalius

2025-11-03 14:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-03 14:53

Norvegijoje surengtose tarptautinėse dviračių treko varžybose „GP Norway 2025“ puikiai pasirodė Lietuvos atstovai.

Lauryna Valiukevičiūtė (UEC nuotr.) | Organizatorių nuotr.

1

Moterų 200 m atskiro starto lenktynėse Lauryna Valiukevičiūtė laimėjo auksą (11.496 sek.). Lietuvė pranoko belgę Zitą Gheysens (11.618) bei norvegę Pernillę Larsen Feldmann (11.729).

Auksą lietuvė iškovojo ir sprinto rungtyje, kur didžiajame finale nugalėjo Z. Gheysens. Trečiąjį auksą L. Valiukevičiūtė pelnė keirine, aplenkdama tą pačią Z. Gheysens ir P. L. Feldmann.

Lietuvei nepasisekė tik omniume, kur ji nepasiekė finišo.

Vyrų sprinte Laurynas Vinskas laimėjo sidabrą, o Eimantas Vadapalas buvo 4-as. Keirine E. Vadapalas iškovojo 2-ą vietą, o L. Vinskas buvo 6-as. 200 m atskirto starto lenktynėse E. Vadapalas liko 5-as, o L. Vinskas – 6-as.

