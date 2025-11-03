A lygos turo apžvalga: aiškūs kito sezono Europos varžybų dalyviai

Blykstelėjimas. „Kauno Žalgiris“ leido pasireikšti mažiau šį sezoną žaidusiems futbolininkams, tačiau tai nesutrukdė 3:2 nugalėti „Panevėžio“. Pergalingą įvartį kauniečiams pelnė dėl rezultatyviausio žaidėjo apdovanojimo vis dar kovojantis Amine‘as Benchaibas.
Tiesa, daugiausiai dėmesio sulaukė puolėjas Tomas Stelmokas. 20-metis futbolininkas pirmą kartą pradėjo mačą starto sudėtyje bei išsiskyrė pirmuoju įvarčiu Lietuvos čempionate.
Reikšmė. „Panevėžys“ prarado šansus pakovoti dėl 5-osios vietos ir dar su trimis ekipomis nežino galutinės pozicijos turnyro lentelėje. Aukštaitijos sostinės atstovai su Telšių „Džiugu“ aiškinsis, kas liks šeštas.
Panevėžiečiai tašku lenkia žemaičius, tačiau pasižymi prastesniu tarpusavio rungtynių rezultatu. „Panevėžys“ sezoną namuose užbaigs su Vilniaus „Žalgiriu“, „Džiugas“ išvykoje susigrums su FA „Šiauliai“.
Akcentas. „Džiugas“ po aštuonių iš eilės namuose nelaimėtų mačų pasiekė pergalę – 4:1 sutriuškino Vilniaus „Riterius“, kuriuos prieš tai ir nugalėjo savo sirgalių akivaizdoje birželio 25 dieną.
Andriaus Lipskio treniruojama komanda savo sąskaitoje turi 45 taškus ir tai geriausias rezultatas nuo 2021-ųjų. Praėjusiais metais „Džiugas“ finišavo 6-oje vietoje.
Varžovas. „Riteriai“ artėjantį šeštadienį dar žais svečiuose su Alytaus DFK „Dainava“, bet vėliau lapkritį susigrums dvejose pereinamosiose rungtynėse. Žinomas ir oponentas, juo tapo Klaipėdos „Neptūnas“.
Uostamiesčio klubas Pirmoje lygoje užsitikrino 2-ąją vietą ir kartą jau dalyvavo pereinamųjų mačų serijoje – tada 2022 metais buvo pripažintas „Džiugo“ pranašumas.
Sutriuškinimas. Gargždų „Banga“ žaidžia vieną iš produktyviausių atkarpų šiame sezone. Gargždiškiai tapo didžiausios pergalės šiame sezone autoriais, kadangi namuose 6:0 buvo pažeminta DFK „Dainava“.
Net tris rezultatyvius perdavimus sekmadienio akistatoje atliko Sherwinas Seedorfas. „Banga“ po 35-ojo turo sužinojo savo galutinę poziciją – Davido Afonso kariauna pirmenybes baigs aštunta.
Gynėjai. Ilgametis „Bangos“ futbolininkas Valdas Antužis pasižymėjo pirmuoju įvarčiu Lietuvos futbolo A lygoje. Tą jam pavyko padaryti 157-osiose rungtynėse.
Gana panašiai sekmadienio mačas namuose įsimins Marijampolės „Sūduvos“ atstovui Žygimantui Baltrūnui, kuris taip pat atsidarė įvarčių sąskaitą. Kairiojo krašto gynėjas preciziškai išpildė baudos smūgį – ledus pralaužė 96-asis susitikimas.
Progresas. Palyginus su praėjusiais metais, „Sūduva“ labiausiai pagerino savo poziciją turnyro lentelėje. 2024-aisiais marijampoliečiai dramatiškai finišavo devinti, šiemet užsitikrino 4-ąją vietą.
Medalių likimas galėjo spręstis paskutiniajame ture, tačiau Marijampolės klubas savo sirgalių akivaizdoje neįveikė FA „Šiauliai“ pasipriešinimo – 2:2. Čempionatą sūduviečiai užbaigs Raudondvaryje, kur vyks akistata su Kauno rajono „Hegelmann“.
Noras. Rezultatyviausias čempionato žaidėjas Eligijus Jankauskas neslepia: jo tikslas – išsilaikyti pirmaujančioje pozicijoje iki pirmenybių pabaigos. Pastarąjį kartą lietuviui tą pavyko padaryti 2017 metais, kai lygių sau neturėjo Darvydas Šernas.
E. Jankauskas yra pasižymėjęs 17 kartų bei dviem taikliais smūgiais lenkia A. Benchaibą. Rezultatyvių perdavimų kategorijoje pirmauja kitas FA „Šiauliai“ atstovas – 14 sykių sėkmingai komandos draugams asistavęs Danielis Romanovskis.
Padėka. Vilniaus „Žalgiris“ po aštuonerių nelaimėtų tarpusavio rungtynių serijos palaužė „Hegelmann“ ekipą rezultatu 3:1. Sulaukus dėkingo rezultato Marijampolėje, pergalė žalgiriečiams leido užsitikrinti mažiausiai bronzos medalius bei galimybę kitais metais varžytis UEFA Konferencijų lygos atrankos varžybose.
Po mačo „Žalgirio“ aistruoliai pasveikino rezultatyviausią ekipos žaidėją Liviu Antalį. Rumunas pasižymėjo net aštuntame mače iš eilės ir sėkmingą seriją galės pratęsti šeštadienį Panevėžyje.
Įvarčiai. 35-asis turas buvo pats rezultatyviausias šiame sezone – per penkerias rungtynes pelnyti net 24 įvarčiai. Vienintelė įvarčiai nepraleido namuose žaidusi „Banga“.
Čempionato ketvirtojo rato paskutiniai penki 36-ojo turo mačai, kaip įprasta, vyks vienu metu. Lapkričio 8 dieną, šeštadienį, visi susitikimai prasidės nuo 15 val.
