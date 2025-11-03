Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius sugrįžta ant Lietuvos ledo – kovo mėnesį pasirodys šou „Stichijos 2: Pasadoblis“

Trečius metus paeiliui Lietuvos publikai pasirodisianti čiuožėjų pora 2024 m. Kaune iškovojo Europos dailiojo čiuožimo čempionato bronzos medalius, o 2025 m. sausio 9 d. tapo pirmojo ledo šou „Stichijos“ dalimi.
2026 m. kovo 13 d. didžiausioje šalies arenoje bus surengtas vienintelis toks „Stichijos 2: Pasadoblis“ – visiškai naujas kūrinys, tęsiantis pirmosios dalies istoriją, bet sukursiantis dar didesnį emocinį sprogimą, sujungiant dailųjį čiuožimą, gyvus atlikėjų pasirodymus bei moderniausiais šviesos bei garso sprendimus.
Vieni ryškiausių renginio dalyvių – Reed ir Ambrulevičius – 2025-26 m. čiuožimo sezoną pradėjo įspūdingos formos: šokių ant ledo pora atrankos varžybose Kinijoje iškovojo kelialapį į 2026 m. žiemos olimpines žaidynes, „Grand Prix“ varžybose Prancūzijoje pasipuošė bronza, o praėjusį savaitgalį „Grand Prix“ etape Kanadoje laimėjo sidabro medalius.
Pastarieji rezultatai Reed ir Ambrulevičių priartino prie pirmojo karjeroje patekimo į „Grand Prix“ finalinį etapą, į kurį patenka tik šeši geriausi duetai.
Sėkmingus rezultatus demonstruojančios Lietuvos šokių ant ledo poros laukia ypatingas sezonas: sausio mėnesį Europos čempionatas Šefilde, vasarį – Milano-Kortinos žiemos olimpinės žaidynės, kovo 13 d. – „Stichijos 2: Pasadoblis“ Kaune, o kovo pabaigoje – pasaulio pirmenybės Prahoje.
Po įtempto olimpinio sezono, kupino iššūkių bei kelionių, Reed ir Ambrulevičiaus sugrįžimas į Lietuvą ir pasirodymas ledo šou „Stichijos 2: Pasadoblis“ – tai nuoširdi padėka visai Lietuvai, kuri juos palaikė visą ilgą ir sunkų kelią siekiant olimpinės svajonės.
Įspūdingame renginyje „Žalgirio“ arenoje kartu su Reed ir Ambrulevičiumi ant ledo pasirodys ir olimpinis čempionas, penkiskart pasaulio bei Europos čempionas iš Prancūzijos Guillaume’as Cizeronas su naująja partnere Laurence Fournier Beaudry, viena stipriausių sportinių porų iš Italijos Rebecca Ghilardi ir Filippo Ambrosini.
Visas įspūdingas renginio dalyvių ir užsienio čiuožėjų sąrašas bus atskleistas netrukus.
Bilietai į ledo šou „Stichijos 2: Pasadoblis“ jau prekyboje, juos platina Bilietai.lt
