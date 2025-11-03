Edas Butvilas sėkmingai įveikė kvalifikaciją ir pateko į „HPP Open“ pagrindinį etapą

Pirmajame sete nė vienas žaidėjas neturėjo „break pointų“ iki pat dešimtojo geimo, kai E. Butvilas 2 kartus buvo per tašką nuo laimėto seto. H. Squire‘as tąkart spaudimą atlaikė ir tenisininkams teko žaisti pratęsimą. E. Butvilas papildomoje seto dalyje startavo kiek prasčiau (1:3), bet nepalūžo ir fantastišku spurtu 6:0 laimėjo setą (7:3).
E. Butvilas antrajame sete „break pointų“ neturėjo, o H. Squire‘as savo progų laimėti lietuvio padavimų seriją sulaukė aštuntajame geime ir susikrovė pergalingą pranašumą.
Trečiąjį setą lietuvis pradėjo fantastiškai – laimėjo dvi varžovo padavimų serijas ir atitrūko 4:0. Penktajame geime H. Squire‘as pirmavo 40:0 ir bandė atkurti intrigą, bet lietuvis neutralizavo visus 3 „break pointus“. Negana to, šeštajame geime E. Butvilas laimėjo dar vieną varžovo padavimų seriją ir įteikė vokiečiui „riestainį“.
E. Butvilas po antrųjų savo padavimų pelnė 70 proc. galimų taškų, o H. Squire‘as – 42 proc.
Lietuvis pelnė 5 ATP vienetų reitingo taškus ir 1890 eurų. Jo varžovas pagrindiniame etape paaiškės ištraukus burtus.
E. Butvilui trūksta apie 50 reitingo taškų iki vietos „Australian Open“ kvalifikacijoje. Šią ribą lietuviui leistų peržengti patekimas Helsinkyje į finalą.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Helsinkyje prizų fondą sudaro 181,25 tūkst. eurų.
