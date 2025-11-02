 
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Edas Butvilas Helsinkyje atlaikė korto šeimininko iššūkį ir priartėjo prie pagrindinio etapo

2025-11-02 14:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-02 14:44

Sekmadienį Helsinkyje (Suomija) prasidėjo ATP „Challenger“ serijos „HPP Open“ vyrų teniso turnyro kvalifikacija. Pirmajame rate 21-erių Edas Butvilas (ATP-266) per 1 valandą 23 minutes 6:2, 3:6, 6:3 įveikė vardinį kvietimą gavusį nereitinguotą 19-metį suomį Otso Martikaineną.

Edas Butvilas ir Vilius Gaubas prieš Patricką Agbo-Panzo ir Sodicką Noudogbessi | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

Lietuvis jau pirmajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją. Suomis vėliau galėjo išlyginti rezultatą, bet iššvaistė du „break pointus“, o kitame geime pralaimėjo dar vieną savo padavimų seriją.

Antrąjį setą E. Butvilas taip pat pradėjo nuo realizuoto „break pointo“, bet šį kartą persvarą prarado labai greitai. Septintajame geime lietuvis „break pointo“ nerealizavo, o aštuntajame pralaimėjo savo padavimų seriją.

Trečiajame sete lemtingu tapo ketvirtasis geimas, kai E. Butvilas realizavo „break pointą“. O. Martikainenas penktajame geime dar galėjo atsitiesti, bet pralaimėjo „break pointą“. Per likusią seto dalį žaidėjai „break pointų“ nesusikūrė.

Suomis anksčiau per profesionalo karjerą nebuvo sutikęs nė vieno lietuvio.

O. Martikaineno pernai ITF jaunių (iki 18 metų) reitinge buvo pasiekęs 148-ą poziciją, bet vyrų tenise jo rezultatai kol kas labai kuklūs. Suomis per karjerą 3 kartus žaidė ITF vyrų turnyrų vienetų pagrindiniuose etapuose ir visus 3 mačus pralaimėjo. ATP „Challenger“ ture O. Martikainenas anksčiau kvalifikacijoje žaidė 3 kartus – visi tie mačai vyko Helsinkyje ir visus juos suomis pralaimėjo, nelaimėdamas ir nė vieno seto.

E. Butvilas pelnė 3 ATP vienetų reitingo taškus ir 870 eurų, o lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindiniame etape susitiks su vokiečiu Henri Squire‘u (ATP-255). E. Butvilui trūksta apie 50 reitingo taškų iki vietos „Australian Open“ kvalifikacijoje. Šią ribą lietuviui leistų peržengti patekimas Helsinkyje į finalą.

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Helsinkyje prizų fondą sudaro 181,25 tūkst. eurų.

