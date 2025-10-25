Kalendorius
Spalio 25 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP Challenger Tour

Ričardas Berankis Slovakijoje stos į kovą su gerokai aukštesniu varžovu

2025-10-25 21:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-25 21:17

Bratislavoje (Slovakija) šeštadienį ištraukti ATP „Challenger“ serijos „Slovak Open“ vyrų teniso turnyro burtai. Kvalifikacijos starte 35-erių Ričardas Berankis (ATP-412) susitiks su 22-ejų slovaku Milošu Karolu (ATP-377). Slovakas yra 23 cm aukštesnis už lietuvį (atitinkamai 198 cm ir 175 cm).

Ričardas Berankis (Federation Ivoirienne de Tennis nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Bratislavoje (Slovakija) šeštadienį ištraukti ATP „Challenger“ serijos „Slovak Open“ vyrų teniso turnyro burtai. Kvalifikacijos starte 35-erių Ričardas Berankis (ATP-412) susitiks su 22-ejų slovaku Milošu Karolu (ATP-377). Slovakas yra 23 cm aukštesnis už lietuvį (atitinkamai 198 cm ir 175 cm).

REKLAMA
0

R. Berankiui tai bus proga revanšui. Pernai ATP „Challenger“ turnyro Prancūzijoje kvalifikacijoje, kur irgi buvo žaidžiama ant kietos dangos, lietuvis nusileido varžovui rezultatu 4:6, 4:6.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Karolas 2023 m. viešėjo Vilniuje, kur įveikė ITF turo turnyro kvalifikaciją ir nukeliavo iki ketvirtfinalio.

REKLAMA
REKLAMA

Prieš pusantro mėnesio slovakas ATP vienetų reitinge buvo pasiekęs sau rekordinę – 356-ą – poziciją. Pernai M. Karolas pirmą ir kol kas vienintelį kartą laimėjo profesionalų vienetų turnyrą – tai jis padarė ITF turo turnyre gimtojoje Slovakijoje.

REKLAMA

Geriau slovakui sekasi dvejetuose. M. Karolas šiuo metu ATP dvejetų reitinge yra 146-as, o liepą jo pasiektas rekordas buvo 138-a pozicija.

Slovakas yra laimėjęs 13 profesionalų dvejetų turnyrų: 11 – ITF ture ir 2 – ATP „Challenger“. Šiemet M. Karolas su skirtingais porininkais laimėjo 2 dvejetų turnyrus: po vieną ITF ir ATP „Challenger“ turuose.

Į Slovakiją M. Karolui teko keliauti tiesiai iš Vokietijos, kur šeštadienį jis dar pralaimėjo ATP „Challenger“ dvejetų finalą.

REKLAMA
REKLAMA

R. Berankiui pergalė atneštų 3 ATP vienetų reitingo taškus ir 870 eurų, o lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindiniame etape jo lauktų pirmoji kvalifikacijos raketė britas Janas Choinski (ATP-134). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 435 eurus.

Jau aišku, kad vienas iš kvalifikaciją įveiksiančių žaidėjų pagrindinio etapo starte žais prieš legendinį šveicarą Staną Wawrinką (ATP-158).

ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Bratislavoje prizų fondą sudaro 181,25 tūkst. eurų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų