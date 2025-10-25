Ričardas Berankis Slovakijoje stos į kovą su gerokai aukštesniu varžovu

R. Berankiui tai bus proga revanšui. Pernai ATP „Challenger“ turnyro Prancūzijoje kvalifikacijoje, kur irgi buvo žaidžiama ant kietos dangos, lietuvis nusileido varžovui rezultatu 4:6, 4:6.
M. Karolas 2023 m. viešėjo Vilniuje, kur įveikė ITF turo turnyro kvalifikaciją ir nukeliavo iki ketvirtfinalio.
Prieš pusantro mėnesio slovakas ATP vienetų reitinge buvo pasiekęs sau rekordinę – 356-ą – poziciją. Pernai M. Karolas pirmą ir kol kas vienintelį kartą laimėjo profesionalų vienetų turnyrą – tai jis padarė ITF turo turnyre gimtojoje Slovakijoje.
Geriau slovakui sekasi dvejetuose. M. Karolas šiuo metu ATP dvejetų reitinge yra 146-as, o liepą jo pasiektas rekordas buvo 138-a pozicija.
Slovakas yra laimėjęs 13 profesionalų dvejetų turnyrų: 11 – ITF ture ir 2 – ATP „Challenger“. Šiemet M. Karolas su skirtingais porininkais laimėjo 2 dvejetų turnyrus: po vieną ITF ir ATP „Challenger“ turuose.
Į Slovakiją M. Karolui teko keliauti tiesiai iš Vokietijos, kur šeštadienį jis dar pralaimėjo ATP „Challenger“ dvejetų finalą.
R. Berankiui pergalė atneštų 3 ATP vienetų reitingo taškus ir 870 eurų, o lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindiniame etape jo lauktų pirmoji kvalifikacijos raketė britas Janas Choinski (ATP-134). Pralaimėjimo atveju lietuvis gautų 435 eurus.
Jau aišku, kad vienas iš kvalifikaciją įveiksiančių žaidėjų pagrindinio etapo starte žais prieš legendinį šveicarą Staną Wawrinką (ATP-158).
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Bratislavoje prizų fondą sudaro 181,25 tūkst. eurų.
