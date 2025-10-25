Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Maccabi“ užtikrintai nugalėjo Herclijos klubą

2025-10-25 21:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-25 21:11

Izraelio lygoje lengvą pergalę pasiekė Tel Avivo „Maccabi“ (3/0), kuri svečiuose 114:99 (21:22, 35:27, 33:27, 25:23) įveikė Herclijos „Bnei“ (0/2) klubą.

J.Dibartolomeo pelnė 18 taškų (Scanpix nuotr.)

0

Tel Avivo ekipai 18 taškų pridėjo Johnas Dibartolomeo, 16 – Romanas Sorkinas, 13 – Guras Lavy‘us ir Tamiras Blattas (7 rez. perd.), 12 – Jaylenas Hoardas.

„Bnei“ 29 taškus įmetė Maxas Heideggeris (7/12 trit.), 13 – Noah Carteris, po 12 – Shalevas Lugashi ir Toney Douglasas.

Artimiausią Eurolygos mačą „Maccabi“ žais Atėnuose prieš „Panathinaikos“.

