„Maccabi“ užtikrintai nugalėjo Herclijos klubą

Tel Avivo ekipai 18 taškų pridėjo Johnas Dibartolomeo, 16 – Romanas Sorkinas, 13 – Guras Lavy‘us ir Tamiras Blattas (7 rez. perd.), 12 – Jaylenas Hoardas.
„Bnei“ 29 taškus įmetė Maxas Heideggeris (7/12 trit.), 13 – Noah Carteris, po 12 – Shalevas Lugashi ir Toney Douglasas.
Artimiausią Eurolygos mačą „Maccabi“ žais Atėnuose prieš „Panathinaikos“.
