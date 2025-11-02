 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier" lygą

Be pergalių sezoną pradėjusi „Premier“ lygos komanda atleido trenerį

2025-11-02 14:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-02 14:35

Sekmadienį „Wolverhampton Wanderers“ klubas atleido vyriausiąjį trenerį Vitorą Pereirą po to, kai šiam nepavyko iškovoti nė vienos pergalės per 10 šio sezono Anglijos „Premier“ lygos rungtynių.

Vitoras Pereira | Scanpix nuotr.

Sekmadienį „Wolverhampton Wanderers“ klubas atleido vyriausiąjį trenerį Vitorą Pereirą po to, kai šiam nepavyko iškovoti nė vienos pergalės per 10 šio sezono Anglijos „Premier“ lygos rungtynių.

0

Šeštadienį patirtas pralaimėjimas „Fulham“ klubui 0:3 buvo jau aštuntasis „Wolves“ pralaimėjimas aukščiausioje lygoje.

Komanda užima paskutinę vietą turnyro lentelėje ir nuo išlikimo zonos atsilieka aštuoniais taškais.

V. Pereira komandos vairą perėmė 2024 m. gruodį, o rugsėjį pasirašė naują trejų metų sutartį.

Tačiau dalis sirgalių nusisuko nuo jo po pralaimėjimo „Burnley“ 2:3 praėjusią savaitę, kai po rungtynių „Molineux“ stadione treneris buvo palydėtas iš aikštės po aštrios diskusijos su sirgaliais.

Šį sezoną „Wolverhampton Wanderers“ nugalėjo „West Ham“ ir „Everton“ klubus „Carabao“ taurėje, tačiau trečiadienį aštuntfinalyje pralaimėjo „Chelsea“.

Praėjusį sezoną „Wolverhampton Wanderers“ buvo 19-oje vietoje, kai V. Pereira pakeitė Gary O’Neilą ir sugebėjo išsaugoti vietą „Premier“ lygoje, užimdami 16-ą poziciją.

Vasarą treneris prarado kelis svarbius žaidėjus – Matheusas Cunha už 62,5 mln. svarų išvyko į „Manchester United“, Rayanas Ait-Nouri už 31 mln. svarų persikėlė į „Manchester City“, o komandos kapitonas Nelsonas Semedo pasirašė sutartį su „Fenerbahče“.

