Adomaičio auklėtiniai patyrė nesėkmę

Dieną prieš šių komandų susitikimą jau buvo laimėjusi „Alvark“ ekipa – 78:69.
Su šiuo pralaimėjimu nutrūko septynių Tokijo komandos pergalių serija.
Nugalėtojams D.J.Hoggas pelnė 22 taškus (7 atk. kam.), Johnas Mooney surinko 19 (8 atk. kam.).
„Alvark“ ekipai Ryanas Rossiteris įmetė 16 taškų (8 atk. kam.), Kai Toewsas pridėjo 14 (5 rez. per.).
