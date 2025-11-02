 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Adomaičio auklėtiniai patyrė nesėkmę

2025-11-02 14:20 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-02 14:20

Japonijoje pralaimėjimą patyrė Dainiaus Adomaičio treniruojama Tokijo „Alvark“ (7/5) ekipa, kuri namie 69:81 (13:22, 22:17, 22:23, 12:19) nusileido lygos lyderei Čibos „Chiba“ (11/1) komandai.

D.Adomaičio ekipa pralaimėjo

0

Dieną prieš šių komandų susitikimą jau buvo laimėjusi „Alvark“ ekipa – 78:69.

Su šiuo pralaimėjimu nutrūko septynių Tokijo komandos pergalių serija.

Nugalėtojams D.J.Hoggas pelnė 22 taškus (7 atk. kam.), Johnas Mooney surinko 19 (8 atk. kam.).

„Alvark“ ekipai Ryanas Rossiteris įmetė 16 taškų (8 atk. kam.), Kai Toewsas pridėjo 14 (5 rez. per.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

