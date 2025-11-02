„Liverpool“ atsigavo po nesėkmių: Sloto sprendimai grąžino pergalės skonį

Vis dėlto svarbiausia A. Slotui buvo sirgalių reakcija maždaug viduryje pirmojo kėlinio, kai rungtynės dar buvo įtemptos, o rezultatas – 0:0. Dominikas Szoboszlai ką tik buvo praleidęs puikią progą, smūgiuodamas tiesiai į Emiliano Martinezo rankas, tačiau tuo metu „Kop“ tribūna atidėjo nepasitenkinimą į šalį ir garsiai parodė savo nepalaužiamą tikėjimą olandu.
Vienas iš plakatų skelbė „Vienybėje – stiprybė“ ir A. Slotas neabejojo, kad sirgaliai tiki jo gebėjimu ištaisyti tai, kas pastaruoju metu taip skaudžiai sugriuvo.
Arne Slot chant is 🔥🔥🔥🔥— Dom Niq🤝 (@forson_dom71078) November 1, 2025
Feel it live @LFC pic.twitter.com/thrmRV16p7
„Kai klubas išgyvena sunkų laikotarpį, o aš esu to dalis, tokia parama, kokią gavome mes ir kokią gavau aš asmeniškai, yra tai, kas daro šį klubą ypatingu, – po rungtynių kalbėjo A. Slotas. – Jie nepamiršta tų, kurie buvo dalimi kažko ypatingo ir padeda tau, ypač kai laikai sunkūs. Manau, jie buvo čia dėl manęs, bet ne tik dėl manęs – ir dėl visos komandos. Jų palaikymas buvo nuostabus ir tai gali turėti didžiulę įtaką.“
Praėjusiais metais A. Slotas pranoko visus lūkesčius, atvesdamas klubą prie 20-ojo „Premier“ lygos čempionų titulo. Klausimai dėl jo ateities kilo tik socialiniuose tinkluose po keturių iš eilės pralaimėtų rungtynių „Premier“ lygoje.
„Liverpool“ vadovybėje vyrauja tik supratimas ir užuojauta dėl iššūkių, su kuriais treneris susidūrė per pastaruosius šešis mėnesius – nuo komandos atstatymo po tragiškos Diogo Jotos netekties iki daugybės naujų žaidėjų integracijos bei traumų.
Vis dėlto A. Slotas puikiai žino, kad neigiamą atmosferą pakeisti sunku. Po to, kai strategas praktiškai paaukojo vidurio savaitės „Carabao“ taurės rungtynes prieš „Crystal Palace“ išleisdamas silpną sudėtį ir pralaimėdamas 0:3, spaudimas prieš dvikovą su „Aston Villa“ tik dar labiau išaugo. Komanda privalėjo pateisinti šį sprendimą – ir tai padarė.
Prieš metus tą patį savaitgalį „Liverpool“ po pertraukos atsilikinėjo nuo „Brighton & Hove Albion“, bet sugebėjo laimėti 2:1 ir pakilti į „Premier“ lygos viršų. Tuomet A. Sloto taktiniai pakeitimai puikiai pasiteisino, o komanda nuo to momento išsaugojo pirmąją vietą iki pat pabaigos.
Šįkart „Liverpool“ tenka vytis – „Arsenal“ turi septyniais taškais daugiau, tačiau tai buvo diena, kai A. Slotas vėl rado teisingą formulę, priimdamas tinkamiausius sprendimus.
Andy Robertsono pirmosios rungtynės „Premier“ lygoje šiame sezone, kai jis pakeitė nestabiliai žaidusį Milosą Kerkezą, padėjo komandai iškovoti pirmą „sausą“ pergalę po 11 susitikimų visuose turnyruose.
Tiesa, „Liverpool“ šiek tiek lydėjo sėkmė – „Aston Villa“ pirmajame kėlinyje du kartus pataikė į virpstą, tačiau iš viso svečiai sukūrė vos 0,41 „xG“ (tikėtinų įvarčių) ir neturėjo nė vienos realios progos.
Virgilas van Dijkas ir Ibrahima Konate atrodė daug užtikrinčiau, kai šalia jų buvo Robertsonas. M. Kerkezo laikas dar ateis, bet šiuo metu „Liverpool“ kapitono pavaduotojas yra akivaizdžiai stipresnis variantas kairiajame gynybos krašte.
Gynyboje visa komanda žengė žingsnį pirmyn – Conoras Bradley po nesėkmingos pradžios sužaidė geriausias savo sezono rungtynes. Pastaraisiais mėnesiais airis stokojo ištvermės, bet šįkart sužaidė visą mačą ir atrodė tvirtai.
„Conoras sužaidė nuostabias rungtynes, – sakė A. Slotas. – Visi aikštėje kovojo iki galo, griuvo po smūgiais, grįždavo į gynybą, kai reikėdavo, buvo pasirengę aukštam spaudimui. Dabar Conoro užduotis – pasiruošti fiziškai, nes šį sezoną jis retai žaidžia visas 90 minučių, o po dviejų dienų mūsų laukia kitos rungtynės.“
C. Bradley gebėjimas išlaikyti tempą, kai vis dar traumuotas Jeremie Frimpongas, leido D. Szoboszlai likti savo pozicijoje viduryje. Vengras tiesiog per daug svarbus saugas, kad būtų nuolat kilnojamas į dešinį kraštą. Jo atletiškumas šįkart buvo itin reikšmingas prieš varžovą, kuris bandė žaisti nuo vartininko – būtent toks stilius leido „Liverpool“ išnaudoti savo spaudimą po nesėkmių su labiau tiesmukomis komandomis pastaruoju metu.
Po traumos sugrįžęs Ryanas Gravenberchas, laimėjęs šešis iš aštuonių dvikovų, buvo dar vienas džiugus vaizdas, kaip ir tai, kad Alexis Macas Allisteris pirmą kartą nuo balandžio sužaidė visą mačą. Iš viso per pirmuosius 87 pasirodymus jis buvo pelnęs keturis įvarčius, o dabar R. Gravenberchas savo sąskaitoje turi tris įvarčius per paskutines dešimt rungtynių.
Kai kuriuose mačuose „Liverpool“ vis dar reikės Floriano Wirtzo kūrybiškumo, kad būtų pralaužta varžovų gynyba, tačiau šįkart vidurio linijos balansas atrodė daug geresnis, kai žaidė tie, kurie jau buvo iškovoję titulą.
Priekinėje linijoje M. Salah sužaidė geriausias sezono rungtynes. Ir ne tik dėl to, kad jis pelnė įvartį antrame iš eilės „Premier“ lygos mače. M. Salah buvo daug aktyvesnis, energingesnis, kovingesnis, labiau pasitikintis savimi ir geriau jautė komandos draugus. Jis nuolat kėlė grėsmę gynybai, o Lucasas Digne tiesiog nespėjo paskui jį.
Egiptiečiui tai buvo ir istorinė diena – jis tapo vos trečiuoju žaidėju klubo istorijoje, pelniusiu 250 įvarčių. Daugiau už jį pelnę yra tik Ianas Rushas (346) ir Rogeris Huntas (285).
„Tai milžiniškas pasiekimas, – sakė A. Slotas. – Tai beveik neįtikėtina – pelnyti 250 įvarčių už vieną klubą. Man taip pat patiko, kad jis ne tik puikiai dirbo puolime, bet ir padėjo komandai gynyboje.“
Hugo Ekitikei buvo sunkesnė diena – jis turėjo tik 15 prisilietimų prie kamuolio prieš jį pakeičiant F. Wirtzu likus trylikai minučių. Vis dėlto prancūzas, kuriam vienas įvartis buvo neįskaitytas dėl nuošalės, davė toną komandos darbui be kamuolio, o sirgaliai tai įvertino.
Kai „Liverpool“ artėjo prie pergalės, „Kop“ tribūna užtraukė Bob Marley ir „The Wailers“ dainą „Three Little Birds“ – mėgstamą kūrinį Jurgeno Kloppo eros pradžioje: „Don’t worry about a thing, cause every little thing gonna be alright.“
Artimiausios savaitės bus didelis išbandymas „Liverpool“ – antradienį jie namuose priims Madrido „Real“ Čempionų lygoje, o sekmadienį laukia išvyka pas „Manchester City“. Ar ši pergalė taps tikru lūžio tašku, parodys tik laikas. Varžovai bus kur kas rimtesni nei „Aston Villa“, bet A. Slotas dabar turi veikiančią formulę.
Parengta pagal „The Athletic“ žurnalisto Jameso Pearce'o straipsnį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!