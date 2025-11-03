Lietuvos plaukikai Abu Dabyje pelnė du bronzos medalius pasaulio plaukimo su pelekais taurėje

Erika Martinonytė (SVJC „Hobiverse“) pelnė bronzos medalį 12–17 metų merginų 50 m plaukimo sulaikius kvėpavimą (AP) rungtyje, finišavusi per 18.55 sek. Be šio apdovanojimo, ji dar keliose rungtyse pateko tarp stipriausiųjų – ketvirta liko 50 m ir 200 m plaukimo su pelekais (SF) distancijose, penkta – 100 m plaukimo su pelekais, o aštunta – 50 m plaukimo su bipelekais (BF) rungtyje.
Majus Miliauskas iškovojo bronzos medalį 200 m plaukimo su bipelekais (BF) rungtyje (1.42.06) ir vos per žingsnį nuo apdovanojimų liko 50 m (19.80 sek.) bei 100 m (44.31 sek.) distancijose, kuriose užėmė ketvirtąsias vietas.
Michailas Šiško 12–17 metų vaikinų grupėje buvo šeštas 400 m (3.47,07) ir 200 m (1.45,08) plaukimo su bipelekais rungtyse, o 100 m (46,52 sek.) distancijoje užėmė devintą vietą.
Laura Bachovaitė (Sostinės sporto centras) taip pat pasirodė solidžiai – šešta 400 m, devinta 100 m ir dešimta 200 m plaukimo su bipelekais rungtyse.
Kitose rungtyse lietuviai į 10-ukus nepateko.
Lietuvos sportininkai atstovavo Sostinės sporto centrui ir SVJC „Hobiverse“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!