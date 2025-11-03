 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Lietuvos plaukikai Abu Dabyje pelnė du bronzos medalius pasaulio plaukimo su pelekais taurėje

2025-11-03 15:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-03 15:17

Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) vykusiose CMAS pasaulio plaukimo su pelekais taurės varžybose Lietuvos sportininkai iškovojo du bronzos medalius ir dar kelis kartus pateko į geriausiųjų dešimtuką.

Lietuvos povandeninio sporto federacijos nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai) vykusiose CMAS pasaulio plaukimo su pelekais taurės varžybose Lietuvos sportininkai iškovojo du bronzos medalius ir dar kelis kartus pateko į geriausiųjų dešimtuką.

REKLAMA
0

Erika Martinonytė (SVJC „Hobiverse“) pelnė bronzos medalį 12–17 metų merginų 50 m plaukimo sulaikius kvėpavimą (AP) rungtyje, finišavusi per 18.55 sek. Be šio apdovanojimo, ji dar keliose rungtyse pateko tarp stipriausiųjų – ketvirta liko 50 m ir 200 m plaukimo su pelekais (SF) distancijose, penkta – 100 m plaukimo su pelekais, o aštunta – 50 m plaukimo su bipelekais (BF) rungtyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Majus Miliauskas iškovojo bronzos medalį 200 m plaukimo su bipelekais (BF) rungtyje (1.42.06) ir vos per žingsnį nuo apdovanojimų liko 50 m (19.80 sek.) bei 100 m (44.31 sek.) distancijose, kuriose užėmė ketvirtąsias vietas.

REKLAMA
REKLAMA

Michailas Šiško 12–17 metų vaikinų grupėje buvo šeštas 400 m (3.47,07) ir 200 m (1.45,08) plaukimo su bipelekais rungtyse, o 100 m (46,52 sek.) distancijoje užėmė devintą vietą.

Laura Bachovaitė (Sostinės sporto centras) taip pat pasirodė solidžiai – šešta 400 m, devinta 100 m ir dešimta 200 m plaukimo su bipelekais rungtyse.

Kitose rungtyse lietuviai į 10-ukus nepateko.

Lietuvos sportininkai atstovavo Sostinės sporto centrui ir SVJC „Hobiverse“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų