TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Pasaulio plaukimo taurė: 4 sportininkai uždirbo daugiau nei po 100 tūkst. JAV dolerių

2025-10-27 18:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-27 18:27

Praėjusią savaitę baigėsi 2025 m. pasaulio plaukimo taurės sezonas trumpajame (25 m ilgio) baseine. Šių metų sezoną sudarė 3 etapai, o jo dalyviai pasidalino šiek tiek didesnį nei 1,553 mln. JAV dolerių prizinį fondą.

Kate Douglass ir Hubertas Kosas | Scanpix nuotr.

Daugiausiai iš visų plaukikų – 184 tūkst. JAV dolerių – uždirbo vengras Hubertas Kosas. Pirmame ir trečiame etapuose jis pagal surinktus taškus buvo pats geriausias plaukikas, o antrame etape buvo antras. Už tai jam atiteko 34 tūkst. JAV dolerių. 3 „trigubos karūnos“ (3 pergalės iš eilės trijose rungtyse) vengrui atnešė dar 30 tūkst., už 2 pagerintus pasaulio rekordus jis gavo 20 tūkst., o 100 tūkst. jam atiteko už pirmą vietą bendroje viso sezono įskaitoje tarp vyrų.

Antra pagal uždarbį buvo 182 tūkst. JAV dolerių gavusi amerikietė Kate Douglass. Ji taip pat laimėjo bendroje sezono įskaitoje, iškovojo 3 „trigubas karūnas“ ir pagerino 2 pasaulio rekordus, o tas 2000 JAV dolerių skirtumas atsirado todėl, kad ji dviejuose etapuose, o ne viename, tarp moterų buvo antra pagal surinktus taškus.

Kadangi moterys pasaulio taurėje pagerino daugiau pasaulio rekordų, joms atiteko daugiau nei pusė viso prizinio fondo (830,5 tūkst. moterims ir 723 tūkst. vyrams).

Visas daugiausiai uždirbusių plaukikų 10-ukas:

1. Hubertas Kosas 184 tūkst. JAV dolerių.

2. Kate Douglass 182 tūkst.

3. Gretchen Walsh 140 tūkst.

4. Shaine‘as Casas 113,5 tūkst.

5. Kaylee McKeown 98 tūkst.

6. Casparas Corbeau 74 tūkst.

7. Lani Pallister 62,5 tūkst.

8. Mollie O‘Callaghan 58,2 tūkst.

9. Ilya Kharunas 54,5 tūkst.

10. Regan Smith 53,5 tūkst.

Lietuvai šiame pasaulio taurės sezone vienintelį medalį iškovojo Tomas Lukminas, pelnęs bronzą 100 m plaukime laisvuoju stiliumi. Tiesa, reikia pabrėžti, kad daugelis Lietuvos rinktinės lyderių Šiaurės Amerikoje vykusį pasaulio taurės sezoną praleido.

Lietuvai šiame pasaulio taurės sezone vienintelį medalį iškovojo Tomas Lukminas, pelnęs bronzą 100 m plaukime laisvuoju stiliumi. Tiesa, reikia pabrėžti, kad daugelis Lietuvos rinktinės lyderių Šiaurės Amerikoje vykusį pasaulio taurės sezoną praleido.

