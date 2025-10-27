Summer McIntosh sveikatos problemos: neaiški diagnozė ir praleistas pasaulio plaukimo taurės sezonas

3 aukso medalius Paryžiaus olimpiadoje iškovojusi plaukikė prastai pasijautė prieš pat sezono pradžią. Sportininkė dėl stipraus galvos skausmo kreipėsi į gydytojus, o šiems niekaip nesisekė nustatyti ligos.
„Man skaudėjo galvą, jaučiau kitus nemalonius simptomus, todėl supratau, kad kažkas ne taip. Man buvo atlikti įvairiausi tyrimai, bet niekas taip ir neišsiaiškino, kas tai buvo per liga. Iš pradžių gydytojai galvojo, kad tai mononukleozė, vėliau – kad tai gripas arba covid-19. Tos versijos buvo atmestos.
Kai trečią kartą grįžau ten, gydytojai pamanė, kad galbūt man pasireiškė meningitas. Man buvo atlikta liumbalinė punkcija (paimtas smegenų skystis – aut. past.). Ačiū Dievui, tos ligos gydytojai irgi nerado.
Tuo metu aš jau jaučiausi neblogai, bet tada man pasireiškė komplikacijos po liumbalinės punkcijos. Dar savaitę turėjau gulėti lovoje“, – sakė S. McIntosh.
Kanadietė apgailestavo, kad praleido visą pasaulio taurės sezoną, o labiausiai gailėjosi, kad negalėjo startuoti paskutiniame etape, kuris vyko gimtajame Toronte.
Dabar kanadietė jau grįžo į treniruotes ir pratęsė darbus su legendiniu treneriu Bobu Bowmanu, geriausiai žinomu dėl darbo su Michaelu Phelpsu.
