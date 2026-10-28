Blakeney pataikė 8 tritaškius iš 9, o „Hapoel“ 30 taškų skirtumu sutriuškino „Anadolu Efes“

Intriga šiame mače išsilaikė tik pirmajame kėlinyje, kuriam pasibaigus „Hapoel“ pranašumas siekė 6 taškus – 27:21. Antrajame ketvirtyje yra lūžis – sužaidus 3 minutes „Anadolu Efes“ atsiliko vos 35:36, tačiau tada šeimininkai spurtavo 19:2 ir susikrovė solidų pranašumą – 55:37. Maža to, per likusį laiką svečiai sukrapštė tik 4 taškus ir iki pirmos mačo dalies pabaigos Izraelio klubo atotrūkis perkopė 20 taškų ribą – 63:41.
Po didžiosios pertraukos „Hapoel“ nemažino apsukų – praraja tarp ekipų padidėjo iki 31 taško – 83:52. Tokia išliko ir pasibaigus trims kėliniams – 90:59. Paskutinis ketvirtis jau buvo formalumas.
Įspūdingą pasirodymą surengė karjeros rekordus gerinęs Antonio Blakeney – 35 taškai ir 36 naudingumo balai, pataikius 8 tritaškius iš 9. Fantastiškai pasirodė ir ElijahBryantas – 16 taškų, 12 rezultatyvių perdavimų, 4 perimti kamuoliai bei 35 naudingumo balai.
„Anadolu Efes“ gretose po metų pertraukos ant parketo pasirodė Georgios Papagiannis – graikas per 6 minutes pasižymėjo 2 taškais ir 2 balais.
„Hapoel“: Antonio Blakeney 35 (8/9 tritaškiai, 36 naud. bal.), Danielis Oturu 20 (5 atk. kam., 25 naud. bal.), Elijah Bryantas 16 (12 rez. perd., 35 naud. bal.), Eugene‘as Germanas 14, Bruno Caboclo 13 (2/6 tritaškiai, 7 atk. kam.).
„Anadolu Efes“: Jordanas Loydas 19 (3/7 tritaškiai), Santi Yusta 15, Matthew Strazelis 12 (5 rez. perd.), Collinas Malcolmas 9 (6 atk. kam.).
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