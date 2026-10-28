Lietuvių atstovaujama Žironos ekipa dramatiškai krito

M.Gebenas per 28 minutes pelnė 6 taškus (3/5 dvit., 0/1 baud.), atkovojo 5 kamuolius, 2 – perėmė, atliko perdavimą, kartą prasižengė ir klydo, rinko 11 naudingumo balų.
D.Stenionis per 15 minučių įmetė 6 taškus (0/1 dvit., 2/4 trit.), atkovojo 2 kamuolius, atliko perdavimą, kartą prasižengė bei rinko 6 naudingumo balus.
Žironos ekipai 16 taškų pelnė Stanley Whittakeris, varžovams 21 pridėjo Khalilas Brantley.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.