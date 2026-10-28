„Bešiktaš“ metė rimtą iššūkį Eurolygos čempionams

Stambulo komanda ilgą laiką neleido varžovams pabėgti, nors galiausiai Donta Hallas ir Aleksandras Vezenkovas ėmė tempti pirmyn OLY – 50:39. „Bešiktaš“ vėl artėjo ir po Conoro Morgano tritaškio atsiliko 53:58, o po trijų kėlinių ekipas skyrė vos 3 taškai – 58:61.
C.Morganas skirtumą tirpdė dar labiau (60:61), o Jaylenas Nowellas buvo išvedęs į priekį „Bešiktaš“ – 67:66. Vis tik Tysonas Wardas smeigė tritaškį, Tyrique‘as Jonesas pelnė dar du taškus su pražanga, o OLY ėmė tolti – 78:68.
Anthony Brownas intrigą buvo grąžinęs (73:79), likus pusantros minutės, tačiau tašką praktiškai padėjo A.Vezenkovas – 81:73.
„Bešiktaš“: Jaylenas Nowellis 15, Davidas Dejuliusas 12, Conoras Morganas 11, Metecanas Birsenas 10, Anthony Brownas 9 (7 atk. kam.).
„Olympiacos“: Aleksandras Vezenkovas 16, Tyrique‘as Jonesas 15, Donta Hallas 14, Tysonas Wardas 13.
TYRIQUE SAID LET ME GET UP THERE #MotorolaMagicMoment @Moto https://t.co/RKychEnvJg— EuroLeague (@EuroLeague) October 28, 2026
He couldn’t miss this one 🤩 Ergin Ataman in the house to watch his former team @BJK_Basketbol after a few years in Greece! #EveryGameMatters https://t.co/Wc8YwBXIy3— EuroLeague (@EuroLeague) October 28, 2026
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