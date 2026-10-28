„Partizan“ iššvaistė persvarą ir prieš kelionę į Kauną pralaimėjo Vilerbane

Pirmoje mačo dalyje ASVEL turėjo dviženklį pranašumą – jis užfiksuotas 19-ąją minutę – 36:25. Tiesa, „Partizan“ kėlinį baigė 7 taškais be atsako ir priartėjo – 32:36.
Po didžiosios pertraukos jau svečiai perėmė iniciatyvą ir visą laiką buvo priekyje, nors per trečiąjį ketvirtį toli neatitrūko – 59:56. 34-ąją minutę Serbijos klubui pagaliau pavyko įgyti dviženklę persvarą – 69:58. ASVEL greitai sužaidė savo sėkmingesnę atkarpą – 65:71.
Nors svečiai pasižymėjo taškais (73:65), Prancūzijos komanda pelnė 8 taškus be atsako ir likus 2,5 minutės išlygino rezultatą – 73:73.
„Partizan“ toliau strigo, o lyderystės ėmęsis Jae Crowderis pataikė du dvitaškius iš eilės – 77:73. Tašką rungtynėse padėjo už techninę pražangą realizuotas baudos metimas ir pridėtas dvitaškis (80:73), kuris likus 40 sekundžių galutinai palaidojo svečių šansus.
Belgrado ekipoje debiutavo iškart du naujokai: Robertas Franksas per 17 minučių pelnė 7 taškus, atkovojo 5 kamuolius ir surinko 9 balus. Antonio Reevesas per 20 minučių pasižymėjo 5 taškais ir 1 balu.
Penktadienį „Partizan“ lankysis Kaune, kur susitiks su „Žalgiriu“.
ASVEL: Tremontas Watersas (3/6 tritaškiai, 7 rez. perd.) ir Patty Millsas po 14, Jaw Crowderis 13, Joelis Bolomboy‘us 12, Hugo Bessonas (5 rez. perd.) ir Bothas Bachas po 8.
„Partizan“: Kevarriusas Hayesas 15 (8 atk. kam., 21 naud. bal.), Lamaras Stevensas 13 (5 atk. kam.), Ethanas Thompsonas ir Luca Vildoza po 9.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.