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Robertas Kaunas: svarstoma kariuomenei įsigyti „Palantir“ sistemą

2026-10-28 19:55 / šaltinis: BNS
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2026-10-28 19:55
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Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuvos kariuomenei svarstoma įsigyti Jungtinių Valstijų įmonės sukurtą dirbtinio intelekto sistemą „Palantir“.

Robertas Kaunas (nuotr. Dainiaus Labučio)

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuvos kariuomenei svarstoma įsigyti Jungtinių Valstijų įmonės sukurtą dirbtinio intelekto sistemą „Palantir“.

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„Svarstoma, dar bus diskusija, kadangi mums reikia technologinio sprendimo, kuris apjungtų visus duomenis, kurių tikrai yra labai daug“, – TV3 Žinioms trečiadienį sakė ministras.

„Pasitelkus dirbtinį intelektą būtų galima daryti duomenų analizę ir valdyti ir mūšio, sakykime, tam tikrus niuansus. Taip, kad tokios programinės įrangos Lietuvai, kaip ir kitoms NATO valstybėms, reikia“, – teigė jis.

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TV3 Žinių duomenimis, pirmieji septyneri naudojimosi sistema metai kainuotų beveik 200 mln. eurų, o galutinė suma gali būti dar didesnė.

Pasak R. Kauno, nusprendus įsigyti šią sistemą gali tekti peržiūrėti suplanuotą lėšų panaudojimą.

„Šiokio tokio perplanavimo gali prireikti, nes vėlgi mes dabar nežinome galutinės kainos“, – sakė jis

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