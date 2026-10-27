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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kaunas džiaugiasi į Lietuvą atvykstančiais JAV kariais: nuoseklus darbas duoda rezultatų

2026-10-27 10:00 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-27 10:00
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Prezidentui Gitanui Nausėdai pranešus, kad į Lietuvą antradienį atvyks dar per 200 Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) karių, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas džiaugiasi nuoseklaus darbo rezultatais bei pabrėžia, kad lapkričio mėnesį vyks oficiali ceremonija, skirta šios rotacijos tarnybos pradžiai paminėti. 

Robertas Kaunas (nuotr. Dainiaus Labučio)

Prezidentui Gitanui Nausėdai pranešus, kad į Lietuvą antradienį atvyks dar per 200 Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) karių, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas džiaugiasi nuoseklaus darbo rezultatais bei pabrėžia, kad lapkričio mėnesį vyks oficiali ceremonija, skirta šios rotacijos tarnybos pradžiai paminėti. 

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„Ne vieną mėnesį užkulisiuose vykęs nuoseklus darbas duoda rezultatų – JAV karių rotacija pildosi, kaip ir planuota. Lapkritį oficialia ceremonija pažymėsime šios rotacijos tarnybos Lietuvoje pradžią. Esame dėkingi JAV sąjungininkams už bendrą saugumo užtikrinimą mūsų regione“, – Eltai perduotame komentare sako R. Kaunas. 

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Kaip skelbta, šalies vadovas pranešė, kad antradienį į Lietuvą atvyksta antrasis JAV karių batalionas – per 200 karių. Jo žiniomis, šis skaičius artimiausiu metu turėtų išaugti iki „tūkstančio, galbūt net šiek tiek daugiau“. 

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Į Lietuvą jau atvykę 100 JAV karių

ELTA primena, kad pirmasis JAV karių batalionas – iki 100 karių – Lietuvą pasiekė spalio viduryje. 

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Jie yra dislokuojami Pabradėje, kur yra įprasta JAV karių dislokacijos vieta. Čia jie dalyvaus bendrose pratybose su Lietuvos kariuomene ir NATO sąjungininkais.

Pasibaigus rotacijai, birželio pradžioje iš Lietuvos pradėjo trauktis daugiau kaip 1 tūkst. JAV karių su technika. Įprastai po vienos rotacijos turėdavo atvykti kita, tačiau šįkart naujos grupės atvykimas buvo atidėtas.

Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje po to, kai prieš ketverius metus Rusija įsiveržė į Ukrainą.

JAV sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019 metų.

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