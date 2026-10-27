Prezidentas įvardijo, kas trukdo sparčiau kelti pareigūnų atlyginimus

„Suprantu, kad tai nėra daug, bet jeigu imtumėmės radikalesnio jų atlyginimo didinimo, natūraliai biudžeto deficitas būtų jau ne 3,8 proc., o, ko gero, daugiau kaip 4 proc.“ – antradienį „Žinių radijuje“ kalbėjo šalies vadovas.
Prezidento teigimu, įvertinus prognozuojamą 3,5 proc. vidutinę metinę infliaciją, realus šių darbuotojų pajamų augimas siektų apie 4 proc.
G. Nausėda pripažino, kad dalis viešojo sektoriaus darbuotojų pagrįstai skundžiasi nepakankamu atlyginimų augimu. Kaip pavyzdį jis pateikė teisėjų padėjėjus ir sekretorius, kurių atlyginimai turėtų didėti 5,7 proc., nors jų darbo krūvis didelis, o atlyginimai nėra aukšti.
„Taigi iš tikrųjų yra nepatenkintų poreikių arba, sakyčiau, vietų, kur žmonės pagrįstai skundžiasi, kad jų finansinė situacija blogėja“, – kalbėjo prezidentas.
Vis dėlto, anot jo, išskirtinai didinant vienos darbuotojų grupės atlyginimus, kitos grupės galėtų pasijusti nuskriaustos, o tai dar labiau išplėstų nepasitenkinimą ir protestus.
„Jeigu, sakykime, vienai iš jų atlyginimai padidėtų 10 ar 15 procentų, veikiausiai susilauktume reakcijos iš kitų grupių, kurios sakytų: „O kodėl šitai grupei atlyginimai buvo padidinti trigubai daugiau negu mums?“ Tada turbūt ši diskusija, jeigu ją taip galima pavadinti, ir patys protestai įgytų dar platesnį pobūdį“, – sakė G. Nausėda.
ELTA primena, kad Vyriausybei pritarus 2027 m. valstybės biudžeto projektui, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigė, jog statutinių pareigūnų atlyginimai kitąmet vidutiniškai turėtų augti apie 7,5 proc., arba maždaug 128 eurais į rankas. Ministras taip pat nurodė, kad dabartinis finansavimas nepatenkina visų statutinių tarnybų poreikių, todėl bus ieškoma galimybių skirti papildomų lėšų.
Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas savo ruožtu kritikavo biudžeto projekte numatytą finansavimą. Profesinės sąjungos teigimu, pareigūnų atlyginimams didinti numatyta apie 35 mln. eurų, nors papildomas statutinių įstaigų finansavimo poreikis siekia beveik 86,4 mln. eurų.
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