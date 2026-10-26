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Ministras: dauguma Europos Parlamento palaiko papildomą finansavimą „Rail Balticai“

2026-10-26 13:54 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-26 13:54
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Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad „Rail Baltica“ geležinkelio projektas sulaukia Europos Parlamento (EP) palaikymo, taip pat siekiama užtikrinti jo finansavimą iš 2028–2034 metų Europos Sąjungos (ES) biudžeto.

Ministras: dauguma Europos Parlamento palaiko papildomą finansavimą „Rail Balticai“ (EPA-ELTA nuotr.)

Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad „Rail Baltica“ geležinkelio projektas sulaukia Europos Parlamento (EP) palaikymo, taip pat siekiama užtikrinti jo finansavimą iš 2028–2034 metų Europos Sąjungos (ES) biudžeto.

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Praėjusią savaitę Strasbūre lankęsis ministras teigė apie „Rail Baltica“ kalbėjęs su EP Transporto ir turizmo komiteto (TRAN) pirmininke Elissavet Vozemberg-Vrionidi, frakcijų vadovais ir pranešėjais.

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Pasak jo, vienas iš pokalbių klausimų buvo karinis mobilumas ir atsparumas, įskaitant papildomą „Rail Baltica“ projekto finansavimą kitoje ES finansinėje perspektyvoje.

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„Daugumos palaikymas tam projektui yra“, – pirmadienį žurnalistams sakė J. Taminskas.

Ministras pripažino, kad projektas vėluoja ir brangsta, tačiau pabrėžė, kad šie iššūkiai nėra nauji. Anot jo, projektas apima tris valstybes ir yra vykdomas jau dešimtmetį, o darbų trukmė lemia ir augančias sąnaudas.

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J. Taminsko teigimu, Lietuva savo įsipareigojimus planuoja įgyvendinti iki 2030 metų. Jis taip pat neigė, kad Lietuvos pusėje esama daug broko, tačiau pripažino, jog kai kurie rangovai galėjo padaryti pažeidimų.

Kaip skelbta anksčiau, galimi defektai buvo nustatyti dviejuose europinės geležinkelio magistralės ruožuose, kuriuos rengė„Fegdos grupės“ bendrovės.

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Pasak ministro, bendrovė „LTG Infra“ taiko ir toliau turės taikyti teisines priemones, kad netinkamai atlikti darbai būtų ištaisyti arba perdaryti.

Kalbėdamas apie projekto padėtį kaimyninėse valstybėse, ministras teigė, kad Estija, kaip ir Lietuva, telpa į numatytus terminus, o Latvijoje iššūkių daugiau. Vis dėlto jis tikisi, kad pasikeitus Latvijos vyriausybei projektas šioje šalyje pajudės iš sąstingio.

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„Estai vykdo projektą. Jie, kaip ir mes, telpa į terminus. Su latviais turime daugiau iššūkių, tačiau manau, kad pasikeitus vyriausybei ir jeigu šitas premjeras (Andris Kulbergas – ELTA) toliau bus premjeru Latvijoje – panašu, kad bus – tai projektas iš to mirties taško turėtų pajudėti ir Latvijoje“, – vylėsi J. Taminskas.

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ELTA primena, jog spalio viduryje Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda bei Lenkijos, Latvijos ir Estijos vadovai pasirašė bendrą laišką Europos Vadovų Tarybos (EVT) ir Europos Komisijos (EK) pirmininkams Antonio Costa ir Ursulai von der Leyen, kuriuo prašoma užtikrinti finansavimą „Rail Baltica“ projektui užbaigti.

„Rail Baltica“ – didžiausias geležinkelių infrastruktūros projektas Baltijos šalių istorijoje, kurį įgyvendinant bus nutiestas elektrifikuotas europinio standarto dvikelis geležinkelis, sujungsiantis Varšuvą, Kauną, Vilnių, Panevėžį, Rygą, Pernu ir Taliną.

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