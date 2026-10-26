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Paspirtukininkams – griežti pokyčiai: baudos sieks 1,8 tūkst. eurų, kai kuriais atvejais net atims ir paspirtuką

2026-10-26 13:30 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-26 13:30
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Siekiant mažinti elektrinių paspirtukų keliamą pavojų eismo saugumui, planuojama riboti jų vairuotojų amžių, įvesti privalomą mikrojudumo priemonių registraciją ir didinti baudas už pažeidimus, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.

Paspirtukininkai (nuotr. stop kadras)

Siekiant mažinti elektrinių paspirtukų keliamą pavojų eismo saugumui, planuojama riboti jų vairuotojų amžių, įvesti privalomą mikrojudumo priemonių registraciją ir didinti baudas už pažeidimus, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas.

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„Eismo įvykiuose sužeistų paspirtukininkų skaičiai auga. Auga drastiškai. Per šiuos metus 11 proc. paaugo – Nuo 167 iki 185. Ypatingai auga nepilnamečių, nes iš 185 – 95 yra nepilnamečiai“, – pirmadienį žurnalistams sakė ministras.

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Pasak jo, viena pagrindinių numatomų priemonių – amžiaus ribojimas. Paspirtukus vairuoti bus galima nuo 18 metų, o išklausius specialius kursus – nuo 16 metų.

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„Tik nuo 18 metų. Galės nuo 16, jeigu bus išklausę specialius kursus“, – kalbėjo J. Taminskas.

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Taip pat numatoma įvesti privalomą visų mikrojudumo priemonių registraciją.

Iki 1 kilovato (kW) galios ir iki 25 km per valandą greičio priemonėms pakaks registracijos, o galingesnėms bus taikomi papildomi reikalavimai.

„Privaloma registracija iki 1 kilovato galios ir greitis, kuris yra iki 25 km/val., tai tik registracija. Visiems galingesniems – ir techninė apžiūra, ir privalomas civilinės atsakomybės draudimas, ir A kategorijos vairuotojo pažymėjimas“, – aiškino ministras.

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Jis taip pat pranešė apie planuojamą baudų didinimą. Pirmą kartą pažeidus reikalavimus bauda didėtų nuo 450 iki 900 eurų, o už pakartotinį pažeidimą – nuo 900 iki 1,8 tūkst. eurų. Be to, būtų numatytas priemonės konfiskavimas.

„Įvedus šiuos reikalavimus, baudos didinamos nuo 450 iki 900 eurų. Už pakartotinumą – nuo 900 iki 1800 eurų, papildomai konfiskavimas“, – sakė J. Taminskas.

Ministras taip pat pabrėžė, kad paspirtukais nebus galima važiuoti pėsčiųjų takais.

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