Paspirtukininkams – griežti pokyčiai: baudos sieks 1,8 tūkst. eurų, kai kuriais atvejais net atims ir paspirtuką

„Eismo įvykiuose sužeistų paspirtukininkų skaičiai auga. Auga drastiškai. Per šiuos metus 11 proc. paaugo – Nuo 167 iki 185. Ypatingai auga nepilnamečių, nes iš 185 – 95 yra nepilnamečiai“, – pirmadienį žurnalistams sakė ministras.
Pasak jo, viena pagrindinių numatomų priemonių – amžiaus ribojimas. Paspirtukus vairuoti bus galima nuo 18 metų, o išklausius specialius kursus – nuo 16 metų.
„Tik nuo 18 metų. Galės nuo 16, jeigu bus išklausę specialius kursus“, – kalbėjo J. Taminskas.
Taip pat numatoma įvesti privalomą visų mikrojudumo priemonių registraciją.
Iki 1 kilovato (kW) galios ir iki 25 km per valandą greičio priemonėms pakaks registracijos, o galingesnėms bus taikomi papildomi reikalavimai.
„Privaloma registracija iki 1 kilovato galios ir greitis, kuris yra iki 25 km/val., tai tik registracija. Visiems galingesniems – ir techninė apžiūra, ir privalomas civilinės atsakomybės draudimas, ir A kategorijos vairuotojo pažymėjimas“, – aiškino ministras.
Jis taip pat pranešė apie planuojamą baudų didinimą. Pirmą kartą pažeidus reikalavimus bauda didėtų nuo 450 iki 900 eurų, o už pakartotinį pažeidimą – nuo 900 iki 1,8 tūkst. eurų. Be to, būtų numatytas priemonės konfiskavimas.
„Įvedus šiuos reikalavimus, baudos didinamos nuo 450 iki 900 eurų. Už pakartotinumą – nuo 900 iki 1800 eurų, papildomai konfiskavimas“, – sakė J. Taminskas.
Ministras taip pat pabrėžė, kad paspirtukais nebus galima važiuoti pėsčiųjų takais.
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