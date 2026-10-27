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Nausėda pranešė apie naują JAV karių atvykimą į Lietuvą

2026-10-27 08:36 / šaltinis: ELTA
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2026-10-27 08:36
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Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad antradienį į Lietuvą atvyks daugiau kaip 200 Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) karių. 

Gitanas Nausėda (ELTA nuotr.)
GALERIJA (10)

Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad antradienį į Lietuvą atvyks daugiau kaip 200 Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) karių. 

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„Šiuo metu jau turime JAV karių rotacinę dislokaciją Lietuvoje – apie 120 karių yra šiuo metu. Kiek man žinoma, šiandien atvyks dar daugiau kaip 200 karių – turėsime bemaž trečdalį to skaičiaus, kuris yra numatytas dislokuoti iki lapkričio vidurio“, – „Žinių radijui“ antradienį sakė šalies vadovas.

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Prezidentas pridūrė, kad mūsų šalyje dislokuojamų amerikiečių karių skaičius ateityje galėtų siekti apie tūkstantį. 

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„Kitaip tariant, numatyta, kad Lietuvoje bus apie tūkstantis, galbūt net šiek tiek daugiau JAV karių artimiausiu metu“, – teigė G. Nausėda. 

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ELTA primena, kad pirmasis JAV karių batalionas – iki 100 karių – Lietuvą pasiekė spalio viduryje. 

Jie yra dislokuojami Pabradėje, kur yra įprasta JAV karių dislokacijos vieta. Čia jie dalyvaus bendrose pratybose su Lietuvos kariuomene ir NATO sąjungininkais.

Pasibaigus rotacijai, birželio pradžioje iš Lietuvos pradėjo trauktis daugiau kaip 1 tūkst. JAV karių su technika. Įprastai po vienos rotacijos turėdavo atvykti kita, tačiau šįkart naujos grupės atvykimas buvo atidėtas.

Vašingtonas ėmė nuolat rotuoti pajėgas Baltijos valstybėse ir Lenkijoje po to, kai prieš ketverius metus Rusija įsiveržė į Ukrainą.

JAV sunkieji batalionai Lietuvoje rotuojami nuo 2019 metų.

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