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Pirmosios kadencijos pabaigoje Gitanas Nausėda 27 kartus dirbo regionuose, antrąją kadenciją – 12

2026-10-26 08:24 / šaltinis: BNS
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2026-10-26 08:24
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Paskutiniais pirmosios prezidento kadencijos metais Gitanas Nausėda 27 kartus dirbo regionuose, o pradėjęs antrąją kadenciją – 12, įskaitant pakartotinį vizitą Jurbarke, kai pernai pavasarį tik susitiko su vietos bendruomene, pirmadienį skelbia naujienų portalas „Lrytas“.

Gitanas Nausėda (nuotr. Dainiaus Labučio)

Paskutiniais pirmosios prezidento kadencijos metais Gitanas Nausėda 27 kartus dirbo regionuose, o pradėjęs antrąją kadenciją – 12, įskaitant pakartotinį vizitą Jurbarke, kai pernai pavasarį tik susitiko su vietos bendruomene, pirmadienį skelbia naujienų portalas „Lrytas“.

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Jo duomenimis, neskaičiuojant kitų vizitų Lietuvos rajonuose, kurie nebuvo įvardijami kaip prezidento darbo diena regione, paskutiniais pirmosios kadencijos metais G. Nausėda apsilankė 27-iose savivaldybėse.

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Pasak naujienų portalo, didesnė dalis šių vizitų – 20 – vyko po to, kai prezidentas 2023 metų gruodžio 7-ąją pranešė, kad sieks perrinkimo.

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Trijuose regionuose – Jonavos, Ignalinos ir Švenčionių rajonuose – prezidentas dirbo tarp pirmojo ir antrojo 2024-ųjų rinkimų turų, o jau perrinktas, bet dar neinauguruotas, lankėsi Pagėgių savivaldybėje.

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Po 2024-ųjų liepos 12-osios, kai prisiekė antrąkart, iki metų pabaigos šalies vadovas dirbo Kalvarijos savivaldybėje, 2025 metais skaičiuojama dešimt išvykų į regionus, įskaitant balandžio susitikimą su bendruomene Jurbarke, 2026 metais – vienas, kai balandį prezidentas lankėsi Vilkaviškio rajone.

Be to, šių metų pradžioje G. Nausėda lankėsi ir bendravo su poligono įkūrimui prieštaraujančia Kapčiamiesčio gyventojų bendruomene, bet šis vizitas neskelbtas kaip darbo diena regione.

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G. Nausėdos komunikacijos grupės patarėjas Tomas Beržinskas naujienų portalui nurodė, kad vizitai regionuose tiek pirmą, tiek antrą kadenciją buvo svarbi prezidento darbo dalis.

„Jie buvo, yra ir bus planuojami atsižvelgiant į šalies vadovo darbotvarkę bei prioritetus. Prezidentas lankėsi ir toliau lankysis regionuose, kai tik turės tam galimybę“, – komentavo jis.

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T. Beržinskas akcentavo, kad artėjant Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos (ES) Tarybai prezidentas koncentruojasi į užsienio vizitus, taip pat į užsienio valstybių lyderių priėmimą Lietuvoje.

„Tai itin svarbus, daug laiko reikalaujantis pasirengimo pirmininkauti elementas, sudarantis galimybes stiprinti politinius ryšius su ES valstybių vadovais, kitais tarptautiniais partneriais, leidžiantis aptarti svarbiausius ES darbotvarkės klausimus, identifikuoti galimus kompromisus ir panašiai“, – nurodė jis.

Lietuva ES Tarybai pirmininkaus pirmąjį 2027 metų pusmetį.

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