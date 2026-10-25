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Nausėda kriepėsi į Lietuvos gyventojus: demokratija šiandien patiria didelių iššūkių

2026-10-25 11:56 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-25 11:56
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Prezidentas Gitanas Nausėda, sveikindamas Lietuvos gyventojus su Konstitucijos diena, pabrėžia, kad demokratija ir žmonių teisė patiems kurti savo ateitį šiandien susiduria su dideliais iššūkiais, todėl svarbu saugoti Konstitucijoje įtvirtintas vertybes.

Gitanas Nausėda / nuotr. Žygimantas Gedvila/ELTA

Prezidentas Gitanas Nausėda, sveikindamas Lietuvos gyventojus su Konstitucijos diena, pabrėžia, kad demokratija ir žmonių teisė patiems kurti savo ateitį šiandien susiduria su dideliais iššūkiais, todėl svarbu saugoti Konstitucijoje įtvirtintas vertybes.

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„Per daugiau nei tris dešimtmečius sukūrėme valstybę, kurioje Konstitucijoje įtvirtintos vertybės tapo mūsų bendro gyvenimo pagrindu. Tačiau demokratija ir žmonių teisė patiems kurti savo ateitį šiandien patiria didelių iššūkių. Mūsų kaimynė iš Rytų siekia griauti nusistovėjusią pasaulio tvarką ir paneigti principus, kuriuos įtvirtina ir saugo demokratinių valstybių konstitucijos“, – rašoma Prezidentūros išplatintame prezidento sveikinime.

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Lietuvos vadovas pažymi, kad laisvės, nepriklausomybės ir kitų Konstitucijoje įtvirtintų vertybių išsaugojimas priklauso nuo kiekvieno piliečio atsakomybės ir pasiryžimo ginti demokratinės valstybės pamatus.

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Lietuvos Konstitucija priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume. Jai pritarė daugiau kaip pusė visų Lietuvos piliečių, turinčių rinkimų teisę.

Prezidento iniciatyva 2023 m. Lietuvos Respublikos Konstitucija buvo parengta lengvai suprantama kalba ir išversta į lietuvių gestų kalbą. Taip pat pernai ji išleista Brailio raštu.

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