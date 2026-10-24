Vyriausybė pritaria prezidento siūlymui laikinai iki 30 proc. mažinti elektros kainą verslui

Šią savaitę ministrų kabinetas pritarė šiai Energetikos ministerijos išvadai.
Prezidento inicijuotomis Energetikos įstatymo pataisomis siūloma sudaryti galimybę iki penkerių metų laikotarpiui, ne ilgiau kaip iki 2031-ųjų, sumažinti valstybės reguliuojamą elektros energijos kainos dalį.
Ši lengvata būtų laikina ir grąžintina – įmonės susidariusią nepriemoką turėtų padengti ne ilgiau kaip per septynerius metus, iki 2038-ųjų.
Numatoma, kad priemone galėtų pasinaudoti nebuitiniai elektros vartotojai, kurių leistinoji naudoti galia siekia bent 500 kilovatų (kW) arba faktinis elektros suvartojimas sudaro ne mažiau kaip 500 tūkst. kilovatvalandžių (kWh) per metus.
Skaičiuojama, kad tokia priemone galėtų pasinaudoti apie 1,7 tūkst. šalies įmonių, o jai įgyvendinti kasmet prireiktų apie 50 mln. eurų – tokiu atveju, jeigu dėl lengvatos kreiptųsi apie 80 proc. įmonių, o valstybės reguliuojama elektros kainos dalis būtų mažinama 30 proc.
Prezidentūros parengtame įstatymo projekto rašte pažymima, kad daug elektros energijos vartojančios Lietuvos įmonės susiduria su ilgalaike aukštų elektros kainų problema, kuri mažina jų konkurencingumą.
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) skaičiavimais, 2027–2031 metais galutinė elektros energijos kaina verslo vartotojams gali siekti 13–15 centų už kilovatvalandę.
Prognozuojama, kad po 2031 metų, Lietuvoje ir regione išaugus elektros gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių, rinkos kainos pradės mažėti.
Todėl siūloma laikina priemone siekiama palengvinti finansinę naštą įmonėms tuo laikotarpiu, kai elektros kainos išliks santykinai aukštos, o jų konkurentai kitose valstybėse galės naudotis pigesne energija arba valstybės parama.
Prezidento inicijuotoms Energetikos įstatymo pataisoms galutinai dar turės pritarti Seimas.