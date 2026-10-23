Paaiškėjo, ką penktadienio vakarą veikia Gitanas Nausėda: paviešinti kadrai

Septintajame ture Tomo Masiulio auklėtiniai namuose susitiks su Vilerbano ASVEL (2-4) krepšininkais.
Kauniečiai pralaimėjo keturias iš šešių rungtynių turnyre. Tokią pačią situaciją išgyvena ir Prancūzijos klubas.
Praeitą savaitę žalgiriečiai krito ir prieš Stambulo „Fenerbahče“, ir prieš Stambulo „Anadolu Efes“ atstovus. Tuo tarpu Vilerbano ekipa nusileido Belgrado „Crvena Zvezda“ ir Madrido „Real“ komandoms.
„Žalgirio“ ir ASVEL rungtynių pradžia 20.00 val. Susitikimo eigą gyvai sekite sporto naujienų portale tv3.lt ir „Sportas.lt“.