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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Paaiškėjo, ką penktadienio vakarą veikia Gitanas Nausėda: paviešinti kadrai

2026-10-23 20:03 / šaltinis: sportas.lt ir tv3.lt inf.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-23 20:03
Pridėkite kaip šaltinį Google

Penktadienio vakarą Kauno „Žalgiris“ (2-4) sieks nutraukti nesėkmingą ruožą EurolygojeKrepšinio rungtynių stebėti į „Žalgirio“ areną atvyko ir šalies prezidentas Gitanas Nausėda, kuris buvo užfiksuotas tarp susirinkusiųjų.

Penktadienio vakarą Kauno „Žalgiris“ (2-4) sieks nutraukti nesėkmingą ruožą EurolygojeKrepšinio rungtynių stebėti į „Žalgirio“ areną atvyko ir šalies prezidentas Gitanas Nausėda, kuris buvo užfiksuotas tarp susirinkusiųjų.

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Septintajame ture Tomo Masiulio auklėtiniai namuose susitiks su Vilerbano ASVEL (2-4) krepšininkais.

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FOTOGALERIJA. Eurolygos rungtynės: Kauno „Žalgiris“ – Vilerbanno ASVEL

Kauniečiai pralaimėjo keturias iš šešių rungtynių turnyre. Tokią pačią situaciją išgyvena ir Prancūzijos klubas.

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Praeitą savaitę žalgiriečiai krito ir prieš Stambulo „Fenerbahče“, ir prieš Stambulo „Anadolu Efes“ atstovus. Tuo tarpu Vilerbano ekipa nusileido Belgrado „Crvena Zvezda“ ir Madrido „Real“ komandoms.

„Žalgirio“ ir ASVEL rungtynių pradžia 20.00 val. Susitikimo eigą gyvai sekite sporto naujienų portale tv3.lt ir „Sportas.lt“.

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