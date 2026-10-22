Korupcija kaltinamas teisėjas Viktoras Kažys skųs nuosprendį LAT

„Dar praėjo labai nedaug laiko nuo šio nuosprendžio priėmimo, kasacinis skundas yra ruošiamas, ir tiek aš, tiek mano gynėjai juos pateiksime“, – Teisėjų tarybos posėdyje ketvirtadienį kalbėjo V. Kažys.
Taip nuo pareigų nušalintas teisėjas šnekėjo neeiliniame Teisėjų tarybos posėdyje, prezidentui Gitanui Nausėdai prašant patarti dėl V. Kažio atleidimo pažeminus teisėjo vardą ir įsiteisėjus jį apkaltinusiam teismo nuosprendžiui.
Jeigu Teisėjų taryba duotų tokį patarimą, prezidentas teisėjo atleidimą teiktų Seimui.
„Mano prašymas būtų toks: dėl penkto punkto nepritarti prezidentui, nes, mano manymui, tai yra perteklinis punktas, kaip minėjau, speciali norma apima bendrąją normą, ir penkto punkto papildomai nebereikia kvalifikuoti“, – tarybos prašė V. Kažys.
„O dėl šešto punkto prašyčiau Teisėjų tarybos padaryti pertrauką ar atidėti sprendimo priėmimą, iki kasacinės instancijos teismas išspręs mano kasacinio skundo priėmimo klausimą, ir jeigu kasacinis skundas bus priimtas, – iki galutinai išspręs kasacinę bylą“, – nurodė jis.
Teismų įstatymo 90 straipsnio 1 dalies 5 punktas numato, kad teisėjas atleidžiamas iš pareigų, kai savo poelgiu pažemina teisėjo vardą, o 6 punktas – įsiteisėjus jį apkaltinusiam teismo nuosprendžiui.
„Manau, jau šita mano situacija tęsiasi aštunti metai, tai jeigu dar pasitęstų įgaliojimų sustabdymas pusę metų, nuo to teisingumas ir teismų sistema tikrai nenukentėtų, o galimos negrįžtamos pasekmės – būtų užkardytas kelias (grįžti į teisėjus), ir tai būtų optimalus sprendimas“, – sakė V. Kažys.
BNS rašė, kad V. Kažį pirmosios instancijos Kauno apygardos teismas buvo visiškai išteisinęs dėl kyšininkavimo, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas rugsėjį jį pripažino kaltu, skirdamas 12,5 tūkst. eurų baudą.
Išanalizavęs įrodymus, teismas konstatavo, kad byloje užfiksuoto pokalbio tarp V. Kažio ir nuo baudžiamosios atsakomybės atleisto Drąsučio Zagrecko metu jų kūno kalba, bendravimo pobūdis bei tarpusavio santykiai leidžia daryti išvadą, jog kalbėta konfidencialia tema, o į D. Zagrecko neteisėtą prašymą teisėjo atsakymas „pasižiūrėsiu“ vertintinas kaip pažadas priimti kyšį.
V. Kažys Teisėjų taryboje kritikavo Apeliacinio teismo įrodymų vertinimą, nuosprendį vadindamas „paremtu ne teisiniais argumentais, o kaip psichologinė novelė surašytu“.
Apeliacinis teismas byloje taip pat patvirtino ilgamečio Druskininkų mero Ričardo Malinausko kaltę per tarpininkus davus kyšį civilinėje byloje siekiant, kad nebūtų nugriautas vadinamasis Vijūnėlės dvaras. Jam skirta bauda, politikas prarado mero įgaliojimus.
BNS rašė, kad G. Nausėda yra sustabdęs V. Kažio įgaliojimus nuo 2019-ųjų vasario iki galutinio sprendimo korupcijos ikiteisminiame tyrime arba sprendimo baudžiamojoje byloje įsiteisėjimo.
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