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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tarptautinio nusikalstamo tinklo narių byla: teisme pradedamos kaltinamųjų apklausos

2026-10-22 14:51 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-22 14:51
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Šiaulių apygardos teismas iš esmės pradėjo nagrinėti baudžiamąją bylą, joje beveik dešimtmetį, t. y. nuo 2011 m. iki 2020 m. rugpjūčio 26 d., veikusios organizuotos nusikalstamo susivienijimo grupuotės nariai kaltinami dideliais kiekiais platinę narkotines medžiagas Airijoje ir Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje, vykdę prekybą žmonėmis.

Teismas (nuotr. Elta)
GALERIJA (5)

Šiaulių apygardos teismas iš esmės pradėjo nagrinėti baudžiamąją bylą, joje beveik dešimtmetį, t. y. nuo 2011 m. iki 2020 m. rugpjūčio 26 d., veikusios organizuotos nusikalstamo susivienijimo grupuotės nariai kaltinami dideliais kiekiais platinę narkotines medžiagas Airijoje ir Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystėje, vykdę prekybą žmonėmis.

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Jie taip pat kaltinami neteisėtai praturtėję, legalizavę nusikalstamu būdu įgytą turtą, klastoję dokumentus bei įtraukę vaiką į nusikalstamą veiką. 

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Kaltinimai pareikšti 33 asmenims, vienas kaltinamasis jau miręs. Teisiamasis posėdis vyko mišriuoju būdu – dalis proceso  dalyvių susirinko teismo posėdžių salėje, kita – prie proceso prisijungė nuotoliniu būdu. 

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„Trečiadienį paskelbtas kaltinamasis aktas, kitame posėdyje bus pradėta kaltinamųjų apklausa“, – Eltai sakė Šiaulių apygardos teismo pirmininko padėjėjas ryšiams su visuomene ir žiniasklaida Vytautas Jončas.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Teismas, teisė

Teismas paskelbė kaltinamąjį aktą, išklausė kaltinamųjų pozicijas dėl kaltės. Tik nedidelė dalis kaltinamųjų savo kaltę pripažino visiškai, tačiau vienas iš jų, kaip ir dauguma kitų kaltinamųjų, teigė, kad parodymus teismui duos tik po to, kai bus apklausti liudytojai. 

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Dar 7 kaltinamieji sutiko duoti savo parodymus teismui, pradėti jų apklausą numatoma artimiausiame teismo posėdyje spalio 26 d. 

Didžioji dalis nusikalstamų veikų padaryta Airijoje. Vyrų ir moterų iš įvairių šalies vietovių amžius – 28–74 m.

Šie asmenys, tarp kurių ir nusikalstamo susivienijimo organizatorius, kaltinami tuo, kad sistemingai verbavo socialiai pažeidžiamus asmenis – neturinčius nuolatinės gyvenamosios vietos, gyvenančius itin sunkiomis materialinėmis sąlygomis, turinčius priklausomybių ar sveikatos problemų. 

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Bylos duomenimis, daugiau nei 100 asmenų buvo išvežti iš Lietuvos į Airijos salą ir pateko į šiuolaikinės vergovės sąlygas – jie buvo išnaudojami narkotinių medžiagų platinimui gatvėse. 

Buvo atimami aukų asmens dokumentai, taikytas psichologinis ir fizinis smurtas, prievarta skatinama vartoti narkotikus ir verčiama vykdyti nusikalstamas veikas. 

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Byloje nurodoma, kad įvairiais sandoriais buvo įteisinta ne mažiau kaip 861 tūkst. eurų, gautų iš narkotinių medžiagų platinimo Airijoje ir Šiaurės Airijoje, o beveik už 45 tūkstančius eurų buvo įsigyta įvairių juvelyrinių dirbinių.  

Daugiau kaip 300 tomų bylos vien kaltinamąjį aktą sudaro 5 tomai (daugiau kaip 1000 lapų). 

Teismas numato apklausti 166 liudytojus, 20 nukentėjusiųjų. Dalis iš jų gyvena užsienyje. Preliminariai teismas paskyrė teisiamuosius posėdžius iki 2027 m. gegužės mėnesio. 

Šiuo metu 7 iš 32 kaltinamųjų atlieka bausmę už kitas padarytas nusikalstamas veikas, kitiems skirtos laisvės apribojimo priemonės – dokumentų paėmimas, intensyvi priežiūra, rašytinis pasižadėjimas neišvykti, jiems apribota nuosavybės teisė į turtą.

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