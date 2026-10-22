Teismas ėmėsi Švedavičiaus bylos: ekskunigas vengė klausimų, nuolat kartojo „atsiprašau“

„Planuojama paskelbti kaltinamąjį aktą ir pradėti nukentėjusiųjų apklausas“, – prieš posėdį Vilniaus apygardos teisme žurnalistams sakė prokuroras.
Kaltinamąjį aktą paskelbia prokuroras, po to kaltinamojo teiraujamasi, ar jis pripažįsta kaltę.
Ekskunigas į teismą atvyko prieš pat posėdį, jis vengė žiniasklaidos dėmesio ir neatsakinėjo į užduodamus klausimus apie kaltės pripažinimą. Eidamas teismo koridoriais kaltinamasis nuolat kartojo „atsiprašau“, bandydamas prasibrauti pro būrį žurnalistų ir operatorių.
Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį iš esmės planuoja pradėti nagrinėti buvusio kunigo T. Švedavičiaus baudžiamąją bylą dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus.
Byla vyks uždarame posėdyje.
„Bus sprendžiami procesiniai klausimai, ketinama pradėti bylos nagrinėjimą iš esmės. Nukentėjusieji posėdyje dalyvaus nuotoliniu būdu“, – Eltai sakė Vilniaus apygardos teismo pirmininko padėjėja Lina Nemeikaitė.
Teismo išvakarėse Vilniaus arkivyskupija pranešė, kad popiežius patenkino seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš vaikus kaltinamo kunigo prašymą atleisti jį iš dvasininkų luomo.
„Šiuo sprendimu T. Švedavičius neteko dvasininko statuso, bažnytinių įgaliojimų ir nebegali vykdyti kunigiškos tarnystės. Atleidimas iš dvasininkų luomo nenutraukia baudžiamojo proceso ir neatleidžia nuo atsakomybės pagal valstybės įstatymus“, – skelbė Vilniaus arkivyskupija.
Dvasininko luomo netekimas pakeičia asmens teisinį statusą Bažnyčioje. T. Švedavičius nebegali vykdyti kunigiškosios tarnystės, aukoti šv. Mišių ir teikti kunigo šventimų reikalaujančių sakramentų, išskyrus nuodėmių atleidimą žmogui, esančiam mirties pavojuje.
Po kaltinimų dėl nusikaltimų, susijusių su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu pornografija ir vaikų įtraukimu į girtavimą, T. Švedavičius buvo nušalintas nuo pareigų. Jis pats kreipėsi į Apaštalų Sostą ir pasiprašė būti atleidžiamas iš kunigystės, jis taip pat prisiėmė asmeninę atsakomybę už žalos atlyginimą nukentėjusiesiems.
Šioje byloje yra 11 nukentėjusiųjų, dauguma jų turi savo advokatus.
„Atstovauju vienam iš nukentėjusiųjų, jo vienintelis lūkestis – teisingumas. Būdamas dar labai jauno amžiaus vaikinukas iki šiol jaučia emocinę įtampą, gėdą. Tai turėjo įtakos jo tolimesniam gyvenimui, tolimesnieniems sprendimams. Be abejo, neturtinė žala padaryta, ją atlyginti reikalausime pinigine išraiška“, – sakė advokatas Tomas Januškevičius.
Teismui rugsėjo 24 d. pradėti nagrinėti bylos nepavyko, nes kaltinamasis T. Švedavičius pasisamdė naują advokatą. Naujai į bylą įstojęs advokatas turi teisę susipažinti su byla, toks prašymas buvo patenkintas, siekiant nepažeisti kaltinamojo teisių.
T. Švedavičius į kunigus įšventintas 2001 m. birželio 29 d. Pernai jis paskirtas Dubičių Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonu, šias pareigas jis ėjo iki 2025 m. gruodžio 19 d. Iki tol jis dirbo dar trijose parapijose Trakų ir Šalčininkų rajonuose.
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