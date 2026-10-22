Vilniuje advokatą nušovusį Igorį Moskaliovą teismas pripažino nepakaltinamu

Prokuratūra bylą teismui perdavė, siūlydama taikyti įtariamajam priverčiamąsias medicinos priemones. Vilniaus apygardos teismas šį prašymą tenkino
Kaip paskelbė bylą išnagrinėjusios teisėjų kolegijos narė Giedrė Telksnienė, teismas, įvertinęs ekspertų išvadas, nutarė, kad I. Maskoliovas nusikaltimus galimai padarė, nesuprasdamas savo veiksmų.
„Asmuo veikas (...) padarė, būdamas nepakaltinamas“, – pranešė teisėja G. Telksnienė.
Kaip nutarė teismas, I. Moskaliovas bus gydomas Rokiškio psichiatrijos ligoninėje.
Anot teisėsaugos, tyrimo metu įtariamajam I. Moskaliovui (gim. 1962 m.) buvo skirta stacionari teismo psichiatrijos ekspertizė. Ją atlikę specialistai nustatė, kad dėl lėtinio psichikos sutrikimo vyras nusikaltimo įvykdymo metu negalėjo suprasti veikos pavojingumo ir valdyti savo veiksmų. Jie taip pat konstatavo, kad I. Moskaliovui rekomenduojamas stacionarinis stebėjimas specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje griežto stebėjimo sąlygomis.
I. Maskaliovas teismo posėdžiuose nedalyvavo, jis jau gydomas ligoninėje.
Nušovė Leonidą Pčelincevą
Tyrimo duomenimis, 2024 m. spalio 10-osios rytą Vilniuje, Vasario 16-osios gatvėje esančiame name, I. Moskaliovas iš neteisėtai laikomo pistoleto TT nušovė tarnybines pareigas vykdžiusį 69 metų advokatą Leonidą Pčelincevą, šaudydamas sužeidė du policijos pareigūnus, taip pat pasikėsino nužudyti įvykio vietoje buvusius antstolio padėjėją, savo buvusią sutuoktinę bei policijoje praktiką atlikusią studentę.
Šūvius į tarnybines pareigas atliekančius ir kitus asmenis I. Moskaliovas paleido, vykstant jo priverstiniam iškeldinimui iš buvusios sutuoktinės buto. Paleidęs eilę šūvių, I. Moskaliovas užsibarikadavo bute, kur jį sulaikė netrukus atvykę policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai.
Nustatyta, kad I. Moskaliovas neturėjo leidimo įgyti ir laikyti 1940 m. gamybos pistoleto TT bei jam skirtų šovinių.
Po sulaikymo vyras buvo prižiūrimas medikų specializuotose gydymo įstaigose.
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