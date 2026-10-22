Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje advokatą nušovusį Igorį Moskaliovą teismas pripažino nepakaltinamu

2026-10-22 13:37 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-22 13:37
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį nusprendė skirti priverstinį gydymą prieš dvejus metus advokatą sostinės centre, kaip įtariama, nušovusiam Igoriui Moskaliovui.

Vaizdai šalia šaulio buto (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
GALERIJA (12)

Vilniaus apygardos teismas ketvirtadienį nusprendė skirti priverstinį gydymą prieš dvejus metus advokatą sostinės centre, kaip įtariama, nušovusiam Igoriui Moskaliovui.

REKLAMA
0

Prokuratūra bylą teismui perdavė, siūlydama taikyti įtariamajam priverčiamąsias medicinos priemones. Vilniaus apygardos teismas šį prašymą tenkino

(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vaizdai šalia šaulio buto

Kaip paskelbė bylą išnagrinėjusios teisėjų kolegijos narė Giedrė Telksnienė, teismas, įvertinęs ekspertų išvadas, nutarė, kad I. Maskoliovas nusikaltimus galimai padarė, nesuprasdamas savo veiksmų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Asmuo veikas (...) padarė, būdamas nepakaltinamas“, – pranešė teisėja G. Telksnienė.

Kaip nutarė teismas, I. Moskaliovas bus gydomas Rokiškio psichiatrijos ligoninėje. 

Anot teisėsaugos, tyrimo metu įtariamajam I. Moskaliovui (gim. 1962 m.) buvo skirta stacionari teismo psichiatrijos ekspertizė. Ją atlikę specialistai nustatė, kad dėl lėtinio psichikos sutrikimo vyras nusikaltimo įvykdymo metu negalėjo suprasti veikos pavojingumo ir valdyti savo veiksmų. Jie taip pat konstatavo, kad I. Moskaliovui rekomenduojamas stacionarinis stebėjimas specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje griežto stebėjimo sąlygomis.

REKLAMA
REKLAMA

I. Maskaliovas teismo posėdžiuose nedalyvavo, jis jau gydomas ligoninėje.

Nušovė Leonidą Pčelincevą

Tyrimo duomenimis, 2024 m. spalio 10-osios rytą Vilniuje, Vasario 16-osios gatvėje esančiame name, I. Moskaliovas iš neteisėtai laikomo pistoleto TT nušovė tarnybines pareigas vykdžiusį 69 metų advokatą Leonidą Pčelincevą, šaudydamas sužeidė du policijos pareigūnus, taip pat pasikėsino nužudyti įvykio vietoje buvusius antstolio padėjėją, savo buvusią sutuoktinę bei policijoje praktiką atlikusią studentę. 

REKLAMA

Šūvius į tarnybines pareigas atliekančius ir kitus asmenis I. Moskaliovas paleido, vykstant jo priverstiniam iškeldinimui iš buvusios sutuoktinės buto. Paleidęs eilę šūvių, I. Moskaliovas užsibarikadavo bute, kur jį sulaikė netrukus atvykę policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai.

Nustatyta, kad I. Moskaliovas neturėjo leidimo įgyti ir laikyti 1940 m. gamybos pistoleto TT bei jam skirtų šovinių.

Po sulaikymo vyras buvo prižiūrimas medikų specializuotose gydymo įstaigose.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Teisėjai (nuotr. Elta)
Teismas skelbs sprendimą advokatą nušovusio ir policininkus sužeidusio Igorio Moskaliovo byloje

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų