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Karolina Navakauskaitė

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TS-LKD (nuotr. Elta) TS-LKD (nuotr. Elta)

TS-LKD patvirtino savivaldos rinkimų programą: žmonėms pateiks po penkis įsipareigojimus

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partija šeštadienį vykstančiame suvažiavime patvirtino 2027 metų savivaldos rinkimų programą, kurioje numatoma vietos gyventojams pristatyti po penkis konkrečius įsipareigojimus. Partijos patvirtintoje programoje „Savivalda kiekvienai dienai“ išskiriami dešimt bazinių savivaldos principų ir partijos įsipareigojimų modelis.
(8)
Aktualijos 2026-09-05
Viktorija Čmilytė-Nielsen (Seimo kanceliarijos nuotr.) Viktorija Čmilytė-Nielsen (Seimo kanceliarijos nuotr.)

Čmilytė-Nielsen: liberalai ir konservatoriai privalo laikytis kartu dėl Lietuvos krypties

Liberalų sąjūdis ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partija dėl rinkėjų pasitikėjimo turi konkuruoti, tačiau dėl strateginės Lietuvos krypties privalo laikytis kartu, sako liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen. „Esame pakankamai skirtingi, kad išliktume savimi, bet pakankamai brandūs, kad sutartume, kas svarbiausia. Lietuvos vieta buvo, yra ir bus tarp stiprių, laisvų ir vakarietiškų valstybių.
(28)
Aktualijos 2026-09-05
ESO - Energijos skirstymo operatorius. Josvydas Elinskas / ELTA ESO - Energijos skirstymo operatorius. Josvydas Elinskas / ELTA

Elektros šalyje vis dar neturi apie 2 tūkst. vartotojų, sudėtingiausia situacija – Utenos regione

Po prieš dvi savaites Lietuvoje praūžusios audros, šeštadienį elektros šalyje vis dar neturi apie 2 tūkst. vartotojų, rodo „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) duomenys. Anot bendrovės, elektros tiekimas jau atkurtas daugiau nei 99 proc. klientų. Pasak ESO atstovės Rasos Juodkienės, sudėtingiausia situacija šiuo metu yra Utenos regione. „Sudėtingiausia situacija išlieka Utenos rajone, Zarasuose, Anykščiuose, Visagine, Radviliškio savivaldybėje – čia elektros neturi 1,9 tūkst.
(4)
Aktualijos 2026-09-05
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Audra Vilniuje (nuotr. BNS) Audra Vilniuje (nuotr. BNS)

Sekmadienio rytą elektros dar neturi 219 tūkst. šalies gyventojų

Šeštadienį Lietuvoje praūžus audrai, elektros sekmadienio rytą neturi dar 219 tūkst. šalies gyventojų. Tuo metu ugniagesiai gelbėtojai iki praėjusios dienos vėlaus vakaro sulaukė daugiau nei 1,8 tūkst. iškvietimų, tačiau šiandien iškvietimų skaičius toliau didėja. Pasak „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) atstovės Rasos Juodkienės, tokios žalos elektros tinklui per pastaruosius kelis dešimtmečius dar nebuvo padaryta.
(6)
Aktualijos 2026-08-23
Audra Vilniuje (nuotr. BNS) Audra Vilniuje (nuotr. BNS)
02:58

Dėl audros Lietuvoje elektros neturi 240 tūkst. gyventojų – atskleidė, kur situacija blogiausia

Dėl Lietuvoje kilusio didelio vėjo ir liūčių šeštadienio vakarą elektros neturi 240 tūkst. šalies gyventojų, o ugniagesiai per dieną gavo virš 1,2 tūkst. iškvietimų, susijusių su stipraus vėjo padarinių šalinimu. Tuo metu Bendrasis pagalbos centras (BPC) sulaukė rekordinio – daugiau nei 11 tūkst. skambučių – skaičiaus.
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Aktualijos 2026-08-22
Vilnius BNS Foto Vilnius BNS Foto

Vilniuje bus pagerbtos romų genocido aukos

Pirmadienį Vilniuje, Panerių memoriale, bus pagerbtos Antrojo pasaulinio karo metais vykdyto romų genocido aukos. Šiuo laikotarpiu Lietuvoje buvo nužudyta per 500 romų – maždaug kas trečias bendruomenės narys. Aukų pagerbimo minėjimas pirmadienio popietę prasidės simboline „Atminties kelio“ eisena. Susirinkusieji romų bendruomenės nariai ir renginio svečiai žygiuos nuo Panerių geležinkelio stotelės iki Panerių memorialo, kur vyks oficiali romų genocido atminimo ceremonija.
Aktualijos 2026-08-03
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MAXIMOS nuotr. MAXIMOS nuotr.

Iš „Maximos“ – skubi žinia pirkėjams: ši parduotuvė nedirba

Lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“ informuoja vilniečius – po stiprios vakarykštės liūties šiandien nedirba trijų X parduotuvė, esanti adresu Ukmergės g. 282. „Dėl stiprios liūties į vėdinimo sistemą patekęs vanduo pratekėjo į prekybos salę. Įvertinus žalą, dėl darbuotojų ir pirkėjų saugumo nuspręsta veiklos nevykdyti. Šiuo metu vyksta tvarkymo darbai. Pirkėjai bus aptarnaujami rytoj, pirmadienį, nuo 8 val. ryto“, – rašoma pranešime.
(1)
2026-08-02
Kristupas Vaitiekūnas. ELTA / Dainius Labutis Kristupas Vaitiekūnas. ELTA / Dainius Labutis

Vaitiekūnas: būsto pasiūlos problema trukdo mažinti Vilniaus ir regionų atotrūkį

Atotrūkį tarp Vilniaus ir kitų Lietuvos regionų didina ne tik gyventojų darbo užmokesčio skirtumai, bet ir gyvenamojo būsto situacija mažesniuose šalies miestuose, sako laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Pasak jo, pastaruoju metu regionuose aktyviai kuriasi gerai apmokamas darbo vietas siūlančios įmonės, tačiau ribota būsto pasiūla trukdo pritraukti darbuotojus.
(1)
2026-07-05
Ugniagesiai-gelbėtojai (nuotr. Broniaus Jablonsko) Ugniagesiai-gelbėtojai (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Vilkaviškio rajone iš upelio ištrauktas skenduolis

Vilkaviškio rajone pirmadienio popietę buvo rastas nuskendęs asmuo. Kaip Eltai teigė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovas, pranešimas apie pastebėtą kūną upelyje buvo gautas 15.05 val. „Buvo pastebėtas žmogaus kūnas apie 10 metrų nuo kranto, mūsų pareigūnai ištraukė skenduolio kūną, jis buvo perduotas policijai ir medikams“, – komentavo PAGD atstovas. Įvykio aplinkybes tiria policijos pareigūnai.
Kriminalai 2026-04-06
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Vilniaus oro uostas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.) Vilniaus oro uostas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Kelionių sektorius susiduria su aviacinio kuro kainų šuoliu: dalį kaštų moka keliautojai

Dėl besitęsiančio karinio konflikto Artimuosiuose Rytuose augančios degalų kainos veikia ir Lietuvos kelionių sektorių, teigia Lietuvos turizmo asociacijos vadovė Milda Plepytė-Rainienė. Pasak jos, šalies kelionių organizatoriai tokiam kainų šuoliui nebuvo pasirengę, dėl to keliautojams neišvengiamai tenka taikyti laikiną aviacinio kuro mokestį. „Natūralu, kad keliautojams tai nėra džiuginančios naujienos, kai juos pasiekia kelionių organizatorių laiškai, jog teks prisimokėti keliaujant.
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2026-04-02
Medininkų pasienio kontrolės punktas (nuotr. R. Riabovo/BNS) Medininkų pasienio kontrolės punktas (nuotr. R. Riabovo/BNS)

Kovai su kontrabanda siūloma telkti ir verslą

Kovojant su kontrabanda yra būtinas koordinuotas visų teisėsaugos institucijų darbas, sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Tuo metu verslo atstovai pabrėžia, kad siekiant sumažinti nelegalių cigarečių prekybos mastą valdžia turi aktyviau bendradarbiauti ir su verslu.
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Aktualijos 2026-03-29
Robertas Kaunas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Robertas Kaunas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Kaunas: Europos šalys privalo didinti gynybos finansavimą

Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, minint 22-ąsias Lietuvos narystės NATO metines, teigia, kad Europos šalys turi laikytis įsipareigojimo – didinti gynybos finansavimą ir stiprinti karines pajėgas. „Lietuva nedvejodama prisiima atsakomybę ir vykdo įsipareigojimus. Gynybai skiriame 5,38 proc. BVP ir esame pirmi NATO pagal šį rodiklį.
(19)
Aktualijos 2026-03-29
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Vytautas Mitalas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Vytautas Mitalas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Vytautas Mitalas planuoja kandidatuoti į Vilniaus miesto merus

Trečiadienį naujuoju Laisvės partijos pirmininku išrinktas Vytautas Mitalas planuoja kitais metais vyksiančių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų metu kandidatuoti į Vilniaus miesto merus. „Mielas suvažiavime, noriu pasakyti, kad aš esu apsisprendęs siekti Vilniaus mero posto“, – į visuotiniame Laisvės partijos suvažiavime susirinkusius žmones kreipėsi V. Mitalas. Šiuo metu Vilniaus miesto mero pareigas nuo 2023 m. eina Valdas Benkunskas. V. Mitalas dabar dirba Vilniaus vicemeru.
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Aktualijos 2026-03-11
Andrius Kubilius (nuotr. SCANPIX) Andrius Kubilius (nuotr. SCANPIX)

„Eurokomisaras Kubilius lankysis Lietuvoje: vizito metu susitiks su Ruginiene ir dalyvaus minėjimo renginiuose

Už gynybą ir kosmosą atsakingas Europos Komisijos (EK) narys Andrius Kubilius vasario 16–17 dienomis su oficialiu vizitu lankysis Lietuvoje. Kaip pranešė EK atstovybė Lietuvoje, pirmadienį A. Kubilius dalyvaus Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo renginiuose, įskaitant trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremoniją Simono Daukanto aikštėje.
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Aktualijos 2026-02-16
Europos Komisija (nuotr. SCANPIX) Europos Komisija (nuotr. SCANPIX)

Europos Komisija paskelbė apie naują strategiją: siekiama užkirsti kelią neteisėtai migracijai

Europos Komisija (EK) pristatė Europos prieglobsčio ir migracijos valdymo strategiją, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai migracijai, apsaugoti žmones, bėgančius nuo karo ir persekiojimo, bei pritraukti specialistų į Europos Sąjungą (ES), pranešė EK atstovybė Lietuvoje. Skelbiama, kad migracijos strategijoje numatyta stiprinti bendradarbiavimą su tarptautiniais partneriais migracijos srityje bei kovą su neteisėtu žmonių gabenimu ir grąžinimo bei readmisijos procesus.
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Aktualijos 2026-02-08
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Gitanas ir Diana Nausėdos (nuotr. Elta) Gitanas ir Diana Nausėdos (nuotr. Elta)

Nausėdos idėja lenkams – bendras poligonas su Kapčiamiesčiu: „Tai būtų unikalus sprendimas“

 Varšuvoje šeštadienį su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu susitikęs Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda paragino jį apsvarstyti galimybę išplėsti planuojamą Kapčiamiesčio poligoną į Lenkijos teritoriją, taip sukuriant bendrą dviejų šalių karinį objektą. „Tai būtų unikalus sprendimas NATO kontekste – bendras mokymo ir pratybų poligonas, skirtas Aljanso rytinio flango apsaugai“, – pranešime teigia G. Nausėda.
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Aktualijos 2026-01-24
Vilniaus šviesų festivalis. ELTA / Orestas Gurevičius Vilniaus šviesų festivalis. ELTA / Orestas Gurevičius

Vilniečiai, pasižymėkite: šiose gatvėse važiuoti bus draudžiama – štai kodėl

Sostinei minint 703-ąjį miesto gimtadienį, visą savaitgalį vyks aštuntasis Vilniaus šviesų festivalis. Jo metu senamiestyje bus ribojamas eismas. Nuo penktadienio iki sekmadienio Vilniaus erdves iš viso nušvies 25 šviesos instaliacijos, kurios drieksis nuo Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus Vilniaus gatve, aplankys jaukius Vilniaus universiteto kiemus, vinguriuos pro Katedros aikštę, Vilniaus dailės akademijos (VDA) rūmų erdves, K. Sirvydo skverą iki Šiuolaikinio meno centro.
2026-01-23
Edvinas Grikšas. ELTA / Ervin Rauluševičius Edvinas Grikšas. ELTA / Ervin Rauluševičius
04:27

Grikšas: „Į Kapčiamiestį vykstame su konkrečiais pasiūlymais“

Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas ketvirtadienį lankysis Kapčiamiestyje, kur susitiks su verslo ir savivaldybės atstovais bei vietos bendruomene.  Kaip pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM), E. Grikšas Kapčiamiestyje pristatys galimas valstybės paramos priemones, skirtas vietos verslo plėtrai, investicijų pritraukimui ir darbo vietų kūrimui regione.
(17)
Aktualijos 2026-01-15
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Pasieniečiai aptiko kontrabandinį balioną (nuotr. VSAT) Pasieniečiai aptiko kontrabandinį balioną (nuotr. VSAT)

Varėnos rajone pasieniečiai sulaikė oro balionais iš Baltarusijos atgabentą kontrabandinių cigarečių krovinį

Antradienio naktį Varėnos rajone pasieniečiai perėmė pirmą šiemet iš Baltarusijos balionais atskraidintą kontrabandinių cigarečių krovinį, pranešė Vidaus reikalų ministerija (VRM). Skelbiama, kad po vidurnakčio Varėnos rajone, netoli sienos su Baltarusija, Purvėnų užkardos pareigūnai, bendradarbiavę su kolegomis iš kaimyninės Aleksandro Barausko užkardos, perėmė siuntą iš Baltarusijos, kuri buvo atskraidinta prie jos pritvirtintais dviem oro balionais. Krovinyje buvo rasta 3 tūkst.
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Kriminalai 2026-01-06
Sniegas Vilniuje. ELTA / Josvydas Elinskas Sniegas Vilniuje. ELTA / Josvydas Elinskas

Ruoškitės jau dabar – Lietuvos laukia dar vienas orų išbandymas: štai kas gresia

Metų pradžioje Lietuvoje atšalus orams ir iškritus itin dideliam kiekiui sniego, orų sąlygos artimiausiu metu išliks panašios. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) sinoptikės Teresės Kaunienės teigimu, kiekvieną šios savaitės dieną šals vis stipriau. „Artimiausią parą Lietuvos orus lems virš Baltijos besisukinėjančio ciklono rytinis pakraštys. Antradienio naktį šalyje bus debesuota. Vietomis, didesnė tikimybė šiaurinėje krašto pusėje, truputį pasnigs.
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Aktualijos 2026-01-05
Sniegas (nuotr. SCANPIX) Sniegas (nuotr. SCANPIX)

Lietuvoje sniego dangos storis kai kur pasiekė net pusmetrį

Pastarosiomis dienomis ciklonas „Anna“ atnešė itin didelį kritulių kiekį vakariniuose šalies rajonuose, o vietomis sniego dangos storis pasiekė net pusmetrį, skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (LHMT). „Pirmosiomis dienomis orus mūsų regione pradėjo lemti ciklonas (žemo slėgio sūkurys) vardu Anna.
Aktualijos 2026-01-05
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NT rinka (nuotr. Elta) NT rinka (nuotr. Elta)

Vilniaus rajone ruošiamasi įrengti 12 butų psichinę ir intelekto negalią turintiems gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybė planuoja įsigyti 12 būstų, pritaikytų asmenų su psichine ir intelekto negalia poreikiams. Skelbiama, kad toks sprendimas priimtas gruodžio mėnesį Vilniaus rajono savivaldybės administracijai pasirašius iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Apsaugoto būsto plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje“ finansavimo ir administravimo sutartį. Iš viso 12-oje apsaugotų būstų numatoma sudaryti sąlygas apgyvendinti iki 24 asmenų.
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2026-01-04
Skola, skolos, pinigai, eurai, mokesčiai (123rf.com nuotr.) Skola, skolos, pinigai, eurai, mokesčiai (123rf.com nuotr.)

Apklausa atskleidė: šiemet beveik ketvirtadalis lietuvių planuoja taupyti

Lietuviai 2026 metais kaip pagrindinį finansinį tikslą įvardija taupymą – savo turimas santaupas planuoja didinti beveik ketvirtadalis (24 proc.) gyventojų, rodo „Citadele“ banko užsakymu atlikta apklausa.  Tyrimo duomenimis, dar 18 proc. lietuvių šiemet tikisi padidinti pajamas arba rasti papildomą pajamų šaltinį, o 15 proc. apklaustųjų norėtų pradėti kaupti santaupas.  „Taupymas yra pirmas ir labai svarbus žingsnis, tačiau ilgalaikiam finansiniam saugumui vien jo neužtenka.
(1)
2026-01-04
Naujųjų naktį Vilniaus Katedros aikštėje – įspūdingas šou: fejerverkų prašome nenaudoti (nuotr. Sauliaus Žiūros) Naujųjų naktį Vilniaus Katedros aikštėje – įspūdingas šou: fejerverkų prašome nenaudoti (nuotr. Sauliaus Žiūros)

Vilnius šeštą kartą iš eilės Naujuosius metus sutiks be fejerverkų

Sostinėje, sutinkant 2026-uosius, šeštus metus iš eilės nebus šaudomi naujametiniai fejerverkai. Vietoje jų vilniečiai ir miesto svečiai Naujųjų metų išvakarėse Katedros aikštėje galės išvysti vaizdo projekcijų instaliaciją ir šviesų šou. „Sostinėje į Naujųjų metų pasitikimo šventę žvelgiame kūrybiškai, puoselėdami miesto vertybes ir rūpindamiesi vieni kitų sveikata, aplinka bei gyvūnų gerove.
(4)
Aktualijos 2025-12-28
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Rūdninkų karinis miestelis. ELTA / Dainius Labutis Rūdninkų karinis miestelis. ELTA / Dainius Labutis

Rūdninkų karinio miestelio statybos juda sparčiau – pirmasis etapas bus baigtas anksčiau nei planuota

Rūdninkų karinio miestelio pirmąjį etapą statanti bendrovė „EIKA Construction“ tikina, kad tikslą – baigti darbus pusmečiu anksčiau – įgyvendinti pavyks. Šiuo metu miestelyje yra pastatyta pusė būsimų pastatų konstruktyvų, taip pat čia jau stovi pagrindinis pastatas – brigados štabas.  „Per pastaruosius tris mėnesius daugiausiai dėmesio skyrėme pastatų konstruktyvo darbams ir susisiekimo kelių įrengimui.
Aktualijos 2025-12-16
Baltarusija paleido politinius kalinius (BNS) (nuotr. Roberto Riabovo) Baltarusija paleido politinius kalinius (BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Šalies vadovai pasveikino politinių kalinių iš Baltarusijos išlaisvinimą

Prezidentas Gitanas Nausėda ir premjerė Inga Ruginienė pasveikino 123 asmenų, tarp kurių yra ir du Lietuvos piliečiai, išlaisvinimą iš Baltarusijos įkalinimo įstaigų. „Sveikinu 123 politinių kalinių išlaisvinimą iš Baltarusijos. Tarp jų yra drąsūs demokratijos šalininkai: Marija Kolesnikova ir Alesas Bialiackis. Jie parodė nepaprastą drąsą. Linkiu jiems stiprybės, kai jie susitiks su savo šeimomis. Lietuva palaiko juos ir visus, kurie siekia laisvės“, – socialiniame tinkle „X“ rašė G. Nausėda.
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Aktualijos 2025-12-13
Karolis Kaupinis ir Gintarė Masteikaitė (Žygimantas Gedvila/Fotobankas) Karolis Kaupinis ir Gintarė Masteikaitė (Žygimantas Gedvila/Fotobankas)

Kaupiniui ir Masteikaitei įteikti Chodkevičiaus Aukso medaliai už Valstybės stiprinimo veiklą

Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės nariams – režisieriui Karoliui Kaupiniui ir Lietuvos šokio informacijos centro direktorei Gintarei Masteikaitei – penktadienį buvo įteikti Jono Karolio Chodkevičiaus Aukso medaliai už Valstybės stiprinimo veiklą.  „Jonas Karolis Chodkevičius buvo žmogus, kuris valstybę laikė ne tik struktūra, bet sąžinės lauku. Jis tikėjo, kad dideli sprendimai gimsta ne iš triukšmo, o iš gilaus, vidinio klausymo. Ne iš patogumo, o iš atsakomybės.
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2025-12-12
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