Karolina Navakauskaitė
TS-LKD patvirtino savivaldos rinkimų programą: žmonėms pateiks po penkis įsipareigojimus
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partija šeštadienį vykstančiame suvažiavime patvirtino 2027 metų savivaldos rinkimų programą, kurioje numatoma vietos gyventojams pristatyti po penkis konkrečius įsipareigojimus. Partijos patvirtintoje programoje „Savivalda kiekvienai dienai“ išskiriami dešimt bazinių savivaldos principų ir partijos įsipareigojimų modelis.
(8)Aktualijos 2026-09-05
Čmilytė-Nielsen: liberalai ir konservatoriai privalo laikytis kartu dėl Lietuvos krypties
Liberalų sąjūdis ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partija dėl rinkėjų pasitikėjimo turi konkuruoti, tačiau dėl strateginės Lietuvos krypties privalo laikytis kartu, sako liberalų lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen. „Esame pakankamai skirtingi, kad išliktume savimi, bet pakankamai brandūs, kad sutartume, kas svarbiausia. Lietuvos vieta buvo, yra ir bus tarp stiprių, laisvų ir vakarietiškų valstybių.
Aktualijos 2026-09-05
Elektros šalyje vis dar neturi apie 2 tūkst. vartotojų, sudėtingiausia situacija – Utenos regione
Po prieš dvi savaites Lietuvoje praūžusios audros, šeštadienį elektros šalyje vis dar neturi apie 2 tūkst. vartotojų, rodo „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) duomenys. Anot bendrovės, elektros tiekimas jau atkurtas daugiau nei 99 proc. klientų. Pasak ESO atstovės Rasos Juodkienės, sudėtingiausia situacija šiuo metu yra Utenos regione. „Sudėtingiausia situacija išlieka Utenos rajone, Zarasuose, Anykščiuose, Visagine, Radviliškio savivaldybėje – čia elektros neturi 1,9 tūkst.
Aktualijos 2026-09-05
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Sekmadienio rytą elektros dar neturi 219 tūkst. šalies gyventojų
Šeštadienį Lietuvoje praūžus audrai, elektros sekmadienio rytą neturi dar 219 tūkst. šalies gyventojų. Tuo metu ugniagesiai gelbėtojai iki praėjusios dienos vėlaus vakaro sulaukė daugiau nei 1,8 tūkst. iškvietimų, tačiau šiandien iškvietimų skaičius toliau didėja. Pasak „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) atstovės Rasos Juodkienės, tokios žalos elektros tinklui per pastaruosius kelis dešimtmečius dar nebuvo padaryta.
Aktualijos 2026-08-23
Dėl audros Lietuvoje elektros neturi 240 tūkst. gyventojų – atskleidė, kur situacija blogiausia
Dėl Lietuvoje kilusio didelio vėjo ir liūčių šeštadienio vakarą elektros neturi 240 tūkst. šalies gyventojų, o ugniagesiai per dieną gavo virš 1,2 tūkst. iškvietimų, susijusių su stipraus vėjo padarinių šalinimu. Tuo metu Bendrasis pagalbos centras (BPC) sulaukė rekordinio – daugiau nei 11 tūkst. skambučių – skaičiaus.
Aktualijos 2026-08-22
Vilniuje bus pagerbtos romų genocido aukos
Pirmadienį Vilniuje, Panerių memoriale, bus pagerbtos Antrojo pasaulinio karo metais vykdyto romų genocido aukos. Šiuo laikotarpiu Lietuvoje buvo nužudyta per 500 romų – maždaug kas trečias bendruomenės narys. Aukų pagerbimo minėjimas pirmadienio popietę prasidės simboline „Atminties kelio“ eisena. Susirinkusieji romų bendruomenės nariai ir renginio svečiai žygiuos nuo Panerių geležinkelio stotelės iki Panerių memorialo, kur vyks oficiali romų genocido atminimo ceremonija.
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Iš „Maximos“ – skubi žinia pirkėjams: ši parduotuvė nedirba
Lietuviškas prekybos tinklas „Maxima“ informuoja vilniečius – po stiprios vakarykštės liūties šiandien nedirba trijų X parduotuvė, esanti adresu Ukmergės g. 282. „Dėl stiprios liūties į vėdinimo sistemą patekęs vanduo pratekėjo į prekybos salę. Įvertinus žalą, dėl darbuotojų ir pirkėjų saugumo nuspręsta veiklos nevykdyti. Šiuo metu vyksta tvarkymo darbai. Pirkėjai bus aptarnaujami rytoj, pirmadienį, nuo 8 val. ryto“, – rašoma pranešime.
2026-08-02
Vaitiekūnas: būsto pasiūlos problema trukdo mažinti Vilniaus ir regionų atotrūkį
Atotrūkį tarp Vilniaus ir kitų Lietuvos regionų didina ne tik gyventojų darbo užmokesčio skirtumai, bet ir gyvenamojo būsto situacija mažesniuose šalies miestuose, sako laikinasis finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Pasak jo, pastaruoju metu regionuose aktyviai kuriasi gerai apmokamas darbo vietas siūlančios įmonės, tačiau ribota būsto pasiūla trukdo pritraukti darbuotojus.
2026-07-05
Vilkaviškio rajone iš upelio ištrauktas skenduolis
Vilkaviškio rajone pirmadienio popietę buvo rastas nuskendęs asmuo. Kaip Eltai teigė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) atstovas, pranešimas apie pastebėtą kūną upelyje buvo gautas 15.05 val. „Buvo pastebėtas žmogaus kūnas apie 10 metrų nuo kranto, mūsų pareigūnai ištraukė skenduolio kūną, jis buvo perduotas policijai ir medikams“, – komentavo PAGD atstovas. Įvykio aplinkybes tiria policijos pareigūnai.
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Kelionių sektorius susiduria su aviacinio kuro kainų šuoliu: dalį kaštų moka keliautojai
Dėl besitęsiančio karinio konflikto Artimuosiuose Rytuose augančios degalų kainos veikia ir Lietuvos kelionių sektorių, teigia Lietuvos turizmo asociacijos vadovė Milda Plepytė-Rainienė. Pasak jos, šalies kelionių organizatoriai tokiam kainų šuoliui nebuvo pasirengę, dėl to keliautojams neišvengiamai tenka taikyti laikiną aviacinio kuro mokestį. „Natūralu, kad keliautojams tai nėra džiuginančios naujienos, kai juos pasiekia kelionių organizatorių laiškai, jog teks prisimokėti keliaujant.
2026-04-02
Kovai su kontrabanda siūloma telkti ir verslą
Kovojant su kontrabanda yra būtinas koordinuotas visų teisėsaugos institucijų darbas, sako vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Tuo metu verslo atstovai pabrėžia, kad siekiant sumažinti nelegalių cigarečių prekybos mastą valdžia turi aktyviau bendradarbiauti ir su verslu.
Aktualijos 2026-03-29
Kaunas: Europos šalys privalo didinti gynybos finansavimą
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, minint 22-ąsias Lietuvos narystės NATO metines, teigia, kad Europos šalys turi laikytis įsipareigojimo – didinti gynybos finansavimą ir stiprinti karines pajėgas. „Lietuva nedvejodama prisiima atsakomybę ir vykdo įsipareigojimus. Gynybai skiriame 5,38 proc. BVP ir esame pirmi NATO pagal šį rodiklį.
Aktualijos 2026-03-29
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Vytautas Mitalas planuoja kandidatuoti į Vilniaus miesto merus
Trečiadienį naujuoju Laisvės partijos pirmininku išrinktas Vytautas Mitalas planuoja kitais metais vyksiančių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų metu kandidatuoti į Vilniaus miesto merus. „Mielas suvažiavime, noriu pasakyti, kad aš esu apsisprendęs siekti Vilniaus mero posto“, – į visuotiniame Laisvės partijos suvažiavime susirinkusius žmones kreipėsi V. Mitalas. Šiuo metu Vilniaus miesto mero pareigas nuo 2023 m. eina Valdas Benkunskas. V. Mitalas dabar dirba Vilniaus vicemeru.
Aktualijos 2026-03-11
„Eurokomisaras Kubilius lankysis Lietuvoje: vizito metu susitiks su Ruginiene ir dalyvaus minėjimo renginiuose
Už gynybą ir kosmosą atsakingas Europos Komisijos (EK) narys Andrius Kubilius vasario 16–17 dienomis su oficialiu vizitu lankysis Lietuvoje. Kaip pranešė EK atstovybė Lietuvoje, pirmadienį A. Kubilius dalyvaus Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo renginiuose, įskaitant trijų Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremoniją Simono Daukanto aikštėje.
Aktualijos 2026-02-16
Europos Komisija paskelbė apie naują strategiją: siekiama užkirsti kelią neteisėtai migracijai
Europos Komisija (EK) pristatė Europos prieglobsčio ir migracijos valdymo strategiją, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai migracijai, apsaugoti žmones, bėgančius nuo karo ir persekiojimo, bei pritraukti specialistų į Europos Sąjungą (ES), pranešė EK atstovybė Lietuvoje. Skelbiama, kad migracijos strategijoje numatyta stiprinti bendradarbiavimą su tarptautiniais partneriais migracijos srityje bei kovą su neteisėtu žmonių gabenimu ir grąžinimo bei readmisijos procesus.
Aktualijos 2026-02-08
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Nausėdos idėja lenkams – bendras poligonas su Kapčiamiesčiu: „Tai būtų unikalus sprendimas“
Varšuvoje šeštadienį su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu susitikęs Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda paragino jį apsvarstyti galimybę išplėsti planuojamą Kapčiamiesčio poligoną į Lenkijos teritoriją, taip sukuriant bendrą dviejų šalių karinį objektą. „Tai būtų unikalus sprendimas NATO kontekste – bendras mokymo ir pratybų poligonas, skirtas Aljanso rytinio flango apsaugai“, – pranešime teigia G. Nausėda.
332 Aktualijos 2026-01-24
Vilniečiai, pasižymėkite: šiose gatvėse važiuoti bus draudžiama – štai kodėl
Sostinei minint 703-ąjį miesto gimtadienį, visą savaitgalį vyks aštuntasis Vilniaus šviesų festivalis. Jo metu senamiestyje bus ribojamas eismas. Nuo penktadienio iki sekmadienio Vilniaus erdves iš viso nušvies 25 šviesos instaliacijos, kurios drieksis nuo Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus Vilniaus gatve, aplankys jaukius Vilniaus universiteto kiemus, vinguriuos pro Katedros aikštę, Vilniaus dailės akademijos (VDA) rūmų erdves, K. Sirvydo skverą iki Šiuolaikinio meno centro.
Grikšas: „Į Kapčiamiestį vykstame su konkrečiais pasiūlymais“
Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas ketvirtadienį lankysis Kapčiamiestyje, kur susitiks su verslo ir savivaldybės atstovais bei vietos bendruomene. Kaip pranešė Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM), E. Grikšas Kapčiamiestyje pristatys galimas valstybės paramos priemones, skirtas vietos verslo plėtrai, investicijų pritraukimui ir darbo vietų kūrimui regione.
Aktualijos 2026-01-15
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Varėnos rajone pasieniečiai sulaikė oro balionais iš Baltarusijos atgabentą kontrabandinių cigarečių krovinį
Antradienio naktį Varėnos rajone pasieniečiai perėmė pirmą šiemet iš Baltarusijos balionais atskraidintą kontrabandinių cigarečių krovinį, pranešė Vidaus reikalų ministerija (VRM). Skelbiama, kad po vidurnakčio Varėnos rajone, netoli sienos su Baltarusija, Purvėnų užkardos pareigūnai, bendradarbiavę su kolegomis iš kaimyninės Aleksandro Barausko užkardos, perėmė siuntą iš Baltarusijos, kuri buvo atskraidinta prie jos pritvirtintais dviem oro balionais. Krovinyje buvo rasta 3 tūkst.
Kriminalai 2026-01-06
Ruoškitės jau dabar – Lietuvos laukia dar vienas orų išbandymas: štai kas gresia
Metų pradžioje Lietuvoje atšalus orams ir iškritus itin dideliam kiekiui sniego, orų sąlygos artimiausiu metu išliks panašios. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (LHMT) sinoptikės Teresės Kaunienės teigimu, kiekvieną šios savaitės dieną šals vis stipriau. „Artimiausią parą Lietuvos orus lems virš Baltijos besisukinėjančio ciklono rytinis pakraštys. Antradienio naktį šalyje bus debesuota. Vietomis, didesnė tikimybė šiaurinėje krašto pusėje, truputį pasnigs.
Aktualijos 2026-01-05
Lietuvoje sniego dangos storis kai kur pasiekė net pusmetrį
Pastarosiomis dienomis ciklonas „Anna“ atnešė itin didelį kritulių kiekį vakariniuose šalies rajonuose, o vietomis sniego dangos storis pasiekė net pusmetrį, skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (LHMT). „Pirmosiomis dienomis orus mūsų regione pradėjo lemti ciklonas (žemo slėgio sūkurys) vardu Anna.
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Vilniaus rajone ruošiamasi įrengti 12 butų psichinę ir intelekto negalią turintiems gyventojams
Vilniaus rajono savivaldybė planuoja įsigyti 12 būstų, pritaikytų asmenų su psichine ir intelekto negalia poreikiams. Skelbiama, kad toks sprendimas priimtas gruodžio mėnesį Vilniaus rajono savivaldybės administracijai pasirašius iš Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Apsaugoto būsto plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje“ finansavimo ir administravimo sutartį. Iš viso 12-oje apsaugotų būstų numatoma sudaryti sąlygas apgyvendinti iki 24 asmenų.
2026-01-04
Apklausa atskleidė: šiemet beveik ketvirtadalis lietuvių planuoja taupyti
Lietuviai 2026 metais kaip pagrindinį finansinį tikslą įvardija taupymą – savo turimas santaupas planuoja didinti beveik ketvirtadalis (24 proc.) gyventojų, rodo „Citadele“ banko užsakymu atlikta apklausa. Tyrimo duomenimis, dar 18 proc. lietuvių šiemet tikisi padidinti pajamas arba rasti papildomą pajamų šaltinį, o 15 proc. apklaustųjų norėtų pradėti kaupti santaupas. „Taupymas yra pirmas ir labai svarbus žingsnis, tačiau ilgalaikiam finansiniam saugumui vien jo neužtenka.
2026-01-04
Vilnius šeštą kartą iš eilės Naujuosius metus sutiks be fejerverkų
Sostinėje, sutinkant 2026-uosius, šeštus metus iš eilės nebus šaudomi naujametiniai fejerverkai. Vietoje jų vilniečiai ir miesto svečiai Naujųjų metų išvakarėse Katedros aikštėje galės išvysti vaizdo projekcijų instaliaciją ir šviesų šou. „Sostinėje į Naujųjų metų pasitikimo šventę žvelgiame kūrybiškai, puoselėdami miesto vertybes ir rūpindamiesi vieni kitų sveikata, aplinka bei gyvūnų gerove.
Aktualijos 2025-12-28
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Rūdninkų karinio miestelio statybos juda sparčiau – pirmasis etapas bus baigtas anksčiau nei planuota
Rūdninkų karinio miestelio pirmąjį etapą statanti bendrovė „EIKA Construction“ tikina, kad tikslą – baigti darbus pusmečiu anksčiau – įgyvendinti pavyks. Šiuo metu miestelyje yra pastatyta pusė būsimų pastatų konstruktyvų, taip pat čia jau stovi pagrindinis pastatas – brigados štabas. „Per pastaruosius tris mėnesius daugiausiai dėmesio skyrėme pastatų konstruktyvo darbams ir susisiekimo kelių įrengimui.
Šalies vadovai pasveikino politinių kalinių iš Baltarusijos išlaisvinimą
Prezidentas Gitanas Nausėda ir premjerė Inga Ruginienė pasveikino 123 asmenų, tarp kurių yra ir du Lietuvos piliečiai, išlaisvinimą iš Baltarusijos įkalinimo įstaigų. „Sveikinu 123 politinių kalinių išlaisvinimą iš Baltarusijos. Tarp jų yra drąsūs demokratijos šalininkai: Marija Kolesnikova ir Alesas Bialiackis. Jie parodė nepaprastą drąsą. Linkiu jiems stiprybės, kai jie susitiks su savo šeimomis. Lietuva palaiko juos ir visus, kurie siekia laisvės“, – socialiniame tinkle „X“ rašė G. Nausėda.
Aktualijos 2025-12-13
Kaupiniui ir Masteikaitei įteikti Chodkevičiaus Aukso medaliai už Valstybės stiprinimo veiklą
Kultūros asamblėjos iniciatyvinės grupės nariams – režisieriui Karoliui Kaupiniui ir Lietuvos šokio informacijos centro direktorei Gintarei Masteikaitei – penktadienį buvo įteikti Jono Karolio Chodkevičiaus Aukso medaliai už Valstybės stiprinimo veiklą. „Jonas Karolis Chodkevičius buvo žmogus, kuris valstybę laikė ne tik struktūra, bet sąžinės lauku. Jis tikėjo, kad dideli sprendimai gimsta ne iš triukšmo, o iš gilaus, vidinio klausymo. Ne iš patogumo, o iš atsakomybės.
2025-12-12
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