Nausėda: 5 proc. BVP neužtenka, bet vien gynybai visko skirti negalime

„Gynybos biudžetas, taip, 5 proc. yra per mažai, tai Valstybės kontrolės požiūriu. Bet, kita vertus, negalima teigti, kad (...) nėra socialinių išlaidų, pensijų kėlimo, valstybės tarnautojų, darbuotojų algų kėlimo“, – antradienį Žinių radijui sakė šalies vadovas.
Pasak G. Nausėdos, būtina rasti pusiausvyrą tarp gynybos ir socialinių išlaidų, nes valstybės solidarumas su gyventojais yra svarbus ir šalies saugumui.
„Jeigu mes valstybėje nedemonstruojame empatijos žmonėms, solidarumo su žmonėmis, tai kaip galime tikėtis žmonių solidarumo tuo atveju, jeigu valstybei iškiltų grėsmė?“ – teigė prezidentas.
Krašto apsaugai planuoja skirti 5 proc.
Kaip rašė BNS, Vyriausybė kitąmet krašto apsaugai planuoja skirti 5 proc. BVP arba 4,8 mlrd. eurų.
Valstybės kontrolė teigia, kad norint pasiekti užsibrėžtų tikslų krašto apsaugos srityje, kitąmet gynybai reikėtų skirti ne mažiau kaip 5,44 proc. BVP.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas BNS yra sakęs, kad 5 proc. BVP gynybos biudžetas leidžia toliau siekti tikslo išvystyti kariuomenės diviziją iki 2030 metų, tačiau dėl to gali keistis įsigyjamos ginkluotės pobūdis.
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