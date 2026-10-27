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Nausėda apie derybas dėl taiko Ukrainoje: „Tokio pobūdžio formatai yra labai pavojingi“

2026-10-27 09:24 / šaltinis: BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-27 09:24
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Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžia, kad bet kokiose derybose dėl karo Ukrainoje užbaigimo privalo dalyvauti tiek pati Ukraina, tiek Europa. Šalies vadovo teigimu, susitikimai, kuriuose suverenių valstybių ateitis būtų sprendžiama joms nedalyvaujant, yra nepriimtini ir pavojingi.

Gitanas Nausėda (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžia, kad bet kokiose derybose dėl karo Ukrainoje užbaigimo privalo dalyvauti tiek pati Ukraina, tiek Europa. Šalies vadovo teigimu, susitikimai, kuriuose suverenių valstybių ateitis būtų sprendžiama joms nedalyvaujant, yra nepriimtini ir pavojingi.

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„Iš tikrųjų tokio pobūdžio formatai yra labai pavojingi. Pirmiausia jie yra nepriimtini, kad Europa nedalyvauja šiose derybose, kad Ukraina netgi nėra kviečiama į tokio pobūdžio susitikimą. (...) Tikrai nepriimtina, kuomet suverenios valstybės reikalai yra svarstomi už jos nugaros“, – „Žinių radijui“ antradienį sakė G. Nausėda.

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Prezidentas akcentavo, kad taikos susitarimo sąlygos negali būti primestos Ukrainai, o sprendimai dėl jos ateities turi būti priimami lygiaverčiu pagrindu.

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„Ukrainos ir Europos dalyvavimas bet kokiose diskusijose apie Ukrainos ateitį ir ypatingai taikos derybose, jis privalo būti užtikrintas, nes tai yra valstybės arba Europos Sąjunga kaip visuma – tai yra regionas, kuris pirmiausia gyvens su šito taikos susitarimo pasekmėmis“, – pabrėžė šalies vadovas

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Pasak G. Nausėdos, kol kas sunku įvertinti, ar planuojami didžiųjų valstybių lyderių susitikimai įvyks, tačiau jų formatas turėtų būti kitoks.

„Taika turi būti sudaryta sąlygomis, kurios nėra primestos Ukrainai, bet kurios yra suderintos su Ukraina“, – teigė prezidentas.

Apie galimybę atnaujinti trišales derybas prabilta po spalio 21 d. Sankt Peterburge įvykusio JAV pasiuntinio Steve'o Witkoffo susitikimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. 

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Po susitikimo Kremliaus padėjėjas Jurijus Ušakovas žurnalistams sakė, kad Rusija „iš principo pasirengusi atnaujinti“ trišales derybas lapkričio viduryje – po svarbių JAV vidurio kadencijos Kongreso rinkimų. Pasak jo, Kremlius nori, kad derybose daugiausia dėmesio būtų skiriama pokario saugumui, tačiau nurodė, kad JAV diplomato perduotuose Ukrainos ir Europos taikos pasiūlymuose trūksta konkretumo. 

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Pasak J. Ušakovo, kitą mėnesį Kinijos Šendženo mieste taip pat rengiamas V. Putino, JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Kinijos prezidento Xi Jinpingo aukščiausiojo lygio susitikimas. Jis tai pavadino „pirmuoju tokiu susitikimu istorijoje“.

D. Trumpas pareiškė, kad dar niekada nebuvo taip arti karo pabaigos, o Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad Kyjivas pritaria trišalių derybų atnaujinimui. 

Vis dėlto, nepaisant diplomatinių pastangų, Rusija toliau atakuoja Ukrainos miestus – naktį į ketvirtadienį raketomis buvo apšaudytas Kyjivas, per smūgius sužeisti šeši žmonės.

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