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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Santykių su Kinija lūžis? Nausėda užsiminė apie lapkritį vyksiančius susitikimus

2026-10-27 09:03 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-27 09:03
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Prezidentas Gitanas Nausėda užsimena, kad lapkričio mėnesį numatyti tam tikri susitikimai Lietuvos ir Kinijos santykių klausimu. Tiesa, šalies vadovas nepatikslino, kas dalyvaus šiuose susitikimuose. 

Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su Europos Vadovų Tarybos pirmininku António Costa (nuotr. Dainiaus Labučio)
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Prezidentas Gitanas Nausėda užsimena, kad lapkričio mėnesį numatyti tam tikri susitikimai Lietuvos ir Kinijos santykių klausimu. Tiesa, šalies vadovas nepatikslino, kas dalyvaus šiuose susitikimuose. 

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„Kol kas tikrai dar ankstoka kalbėti, ar tie debatai arba diskusijos, kurios yra prasidėjusios (...) duos kažkokį apčiuopiamą rezultatą ir, kaip tikimės, duos tą rezultatą dar iki metų pabaigos. Kiek žinau, numatyti lapkričio mėnesį susitikimai šiuo klausimu. Galbūt jie mums leis kažkaip labiau vertinti vektorių ir trajektoriją“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė G. Nausėda.

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„Tokios pastangos yra, manau, kad tos pastangos yra visiškai pateisinamos. Nemanyčiau, kad jos turėtų būti labai tiesiogiai siejamos su Taivaniečių atstovybės pavadinimu. Mes norime nei daug, nei mažai, norime atstatyti santykius su Kinija į normalų lygį, netgi žemesnį negu normalų lygį (...)“, – akcentavo jis. 

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FOTOGALERIJA. Prezidentas Gitanas Nausėda

Lietuva tęsia derybas su Taivanu

Kiek anksčiau Užsienio reikalų ministerija (URM) Eltai teigė, kad Lietuva tęsia derybas su Taivanu dėl ekonominio bendradarbiavimo veiksmų plano, tačiau konkrečios detalės dabar nėra skelbiamos.

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Taivaniečių atstovybės Lietuvoje atstovai balandį Eltai patvirtino gavę ministerijos paruoštą veiksmų planą, skirtą skatinti aktyvesnį atstovybės įsitraukimą į Lietuvos ekonomiką. Tiesa, keičiantis Vyriausybei, birželį šios derybos buvo laikinai sustabdytos. 

Atstovybė Eltai anksčiau nurodė, kad Taivanas siekia ir toliau stiprinti ryšius su Lietuva, o ateityje abiejų šalių esą laukia „daug sėkmės istorijų“. 

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Savo ruožtu užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, kad Lietuva nuo deklaratyvių lūkesčių pereina prie konkretaus plano, kuriuo siekiama sustiprinti ekonominį bendradarbiavimą su Taivanu, apibrėžti konkrečius projektus bei abipuses naudas. 

Lietuvoje atidaryta Taivaniečių atstovybė

ELTA primena, kad 2021 m. atidarius Taivaniečių atstovybę, skelbta apie planus vystyti bendradarbiavimą ir į mūsų šalį pritraukti dideles investicijas. Tačiau Ekonomikos ir inovacijų ministerijos duomenimis, nors per šį laikotarpį tiesioginių Taivano investicijų srautai šalyje ženkliai išaugo, bendra jų suma išlieka kukli. 

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Lietuvoje atidarius šią atstovybę Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo – Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės steigti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius.

Dėl Lietuvos sprendimo Kinija šaliai pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas. 

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