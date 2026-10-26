„Real“ ir „Barcelona“ Eurolygos savaitėje kausis be svarbių žaidėjų

Madrido klubo gynėjas Nickas Smithas jaučia kojos skausmus ir antradienį nežais su Vitorijos „Baskonia“, o katalonai tą patį vakarą rungtynėse su Miuncheno „Bayern“ versis be Joelio Parros.
22-ejų N.Smithas Eurolygoje per 14 minučių renka 7,9 taško, 1,9 atkovoto kamuolio, 0,7 rezultatyvaus perdavimo ir 5,7 naudingumo balo.
26-erių J.Parros skaičiai Eurolygoje per 26 minutes siekia 8,1 taško, 3,7 atkovoto kamuolio, 1,4 rezultatyvaus perdavimo ir 6,7 naudingumo balo.
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