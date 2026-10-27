Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda turi priekaištų Valiui: „Ministras stengiasi daryti, ką gali“

2026-10-27 08:57 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-27 08:57
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prezidentas Gitanas Nausėda pripažįsta turįs pastabų kritikos pastaruoju metu susilaukiančiam finansų ministrui Taurimui Valiui. Vis tik šalies vadovo vertinimu, šiuo metu svarbu kalbėti ne apie Vyriausybės nario asmenybę, o užtikrinti numatytų įsipareigojimų įgyvendinimą. 

Taurimas Valys (Lukas Balandis/BNS)
GALERIJA (34)

Prezidentas Gitanas Nausėda pripažįsta turįs pastabų kritikos pastaruoju metu susilaukiančiam finansų ministrui Taurimui Valiui. Vis tik šalies vadovo vertinimu, šiuo metu svarbu kalbėti ne apie Vyriausybės nario asmenybę, o užtikrinti numatytų įsipareigojimų įgyvendinimą. 

REKLAMA
0

„Ministras stengiasi daryti, ką gali. Iš tikrųjų kai kas pavyksta, kai kas pavyksta prasčiau. Ypač turėčiau priekaištų jo komunikacijai, nes nemanau, kad reikėtų į vieną įkirtimą atsikirsti atsikirtimu (…), kalbant su koalicijos partneriais, kurie yra toje pačioje valdančiojoje koalicijoje. Dabar tikrai svarbiausia yra kalbėti ne apie tai, koks yra ministras, o pasiekti tai, kas buvo numatyta – išlaikyti visus prioritetus ir siekti, kad biudžeto deficitas būtų toks, kurį galima būtų laipsniškai pradėti mažinti artimiausioje ateityje“, – „Žinių radijui“ antradienį teigė šalies vadovas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbta, biudžeto formavimo procese kritikos dėl esą stringančios komunikacijos, taip pat kompetencijos stokos finansų ministras susilaukė tiek iš opozicijos, tiek iš koalicijos partnerių. Anksčiau jis kritikos taip pat sulaukė dėl nesilankymo Seimo frakcijų posėdžiuose. 

REKLAMA
REKLAMA

Praėjusią savaitę T. Valys Seimui pateikė 2027 m. valstybės biudžeto projektą.

(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Seimui pristatytas 2027-ųjų šalies biudžeto projektas

REKLAMA

Numatoma, kad šalies biudžeto pajamos kitais metais pasieks 22,2 mlrd. eurų (su RRF fondo ir kitomis Europos Sąjungos lėšomis) ir išaugs 1,089 mlrd. eurų (5,2 proc.), lyginant su šių metų projektu, išlaidos sudarys 27,9 mlrd. eurų ir išaugs 362,9 mln. eurų (1,3 proc.).

Projektas numato, kad kitąmet biudžeto deficitas viršys nustatytus limitus ir sudarys 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), valstybės skola – 48,2 proc. BVP.

REKLAMA
REKLAMA

Europinis Mastrichto kriterijus euro zonos valstybėms leidžia 3 proc. BVP biudžeto deficitą ir 60 proc. valstybės skolos lygį.

Projekte gynybai kitąmet numatyta 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) arba virš 4,8 mlrd. eurų, finansavimas iš viso didėja 34,8 mln. eurų. 

Taip pat numatoma didinti pensijas, minimalią algą, socialines išmokas, darbo užmokestį viešojo sektoriaus darbuotojams.

Šeimų paketo priemonėms numatoma skirti 150 mln. eurų.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų