Nausėda turi priekaištų Valiui: „Ministras stengiasi daryti, ką gali“

„Ministras stengiasi daryti, ką gali. Iš tikrųjų kai kas pavyksta, kai kas pavyksta prasčiau. Ypač turėčiau priekaištų jo komunikacijai, nes nemanau, kad reikėtų į vieną įkirtimą atsikirsti atsikirtimu (…), kalbant su koalicijos partneriais, kurie yra toje pačioje valdančiojoje koalicijoje. Dabar tikrai svarbiausia yra kalbėti ne apie tai, koks yra ministras, o pasiekti tai, kas buvo numatyta – išlaikyti visus prioritetus ir siekti, kad biudžeto deficitas būtų toks, kurį galima būtų laipsniškai pradėti mažinti artimiausioje ateityje“, – „Žinių radijui“ antradienį teigė šalies vadovas.
Kaip skelbta, biudžeto formavimo procese kritikos dėl esą stringančios komunikacijos, taip pat kompetencijos stokos finansų ministras susilaukė tiek iš opozicijos, tiek iš koalicijos partnerių. Anksčiau jis kritikos taip pat sulaukė dėl nesilankymo Seimo frakcijų posėdžiuose.
Praėjusią savaitę T. Valys Seimui pateikė 2027 m. valstybės biudžeto projektą.
Numatoma, kad šalies biudžeto pajamos kitais metais pasieks 22,2 mlrd. eurų (su RRF fondo ir kitomis Europos Sąjungos lėšomis) ir išaugs 1,089 mlrd. eurų (5,2 proc.), lyginant su šių metų projektu, išlaidos sudarys 27,9 mlrd. eurų ir išaugs 362,9 mln. eurų (1,3 proc.).
Projektas numato, kad kitąmet biudžeto deficitas viršys nustatytus limitus ir sudarys 3,8 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), valstybės skola – 48,2 proc. BVP.
Europinis Mastrichto kriterijus euro zonos valstybėms leidžia 3 proc. BVP biudžeto deficitą ir 60 proc. valstybės skolos lygį.
Projekte gynybai kitąmet numatyta 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) arba virš 4,8 mlrd. eurų, finansavimas iš viso didėja 34,8 mln. eurų.
Taip pat numatoma didinti pensijas, minimalią algą, socialines išmokas, darbo užmokestį viešojo sektoriaus darbuotojams.
Šeimų paketo priemonėms numatoma skirti 150 mln. eurų.
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