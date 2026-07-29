Martyna Pikelytė
Paaiškėjo naujos Gintauto Palucko pareigos
Ekspremjeras socialdemokratas Gintautas Paluckas vadovaus Seimo suburtai Tarpparlamentinių ryšių su Brazilija grupei. Tokios grupės įsteigimui trečiadienį pritarė parlamento Užsienio reikalų komitetas (URK). „Yra mūsų Tarptautinių ryšių skyrius, kuris diplomatiniais kanalais informuoja atitinkamą valstybę, kad įsteigta tokia tarpparlamentinių ryšių grupė ir priklauso, aišku, nuo abiejų pusių iniciatyvos.
(24)Aktualijos 2026-09-19
Garbačiauskaitė-Budrienė ginasi: galimą jos darbo pareigų pažeidimą vadina neteisėtu
Visuomeninio transliuotojo generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė teigia, kad bandymas pripažinti, kad ji pažeidė darbo pareigas, yra neteisėtas procedūrine ir turinio prasme. Todėl ji sako kreipusis į Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) tarybą, kad su tuo susijęs klausimas antradienį vyksiančiame posėdyje būtų svarstomas viešai.
Aktualijos 2026-09-17
Matjošaitytės atleidimo klausimas Seime stringa: į kitos savaitės darbotvarkę neįtrauktas
Seimo seniūnų sueiga nusprendė į kitos savaitės ketvirtadienio plenarinio posėdžio darbotvarkę neįtraukti siūlymo atleisti iš pareigų „Nemuno aušrą“ konsultavusią Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narę Laurą Matjošaitytę. Už tokį siūlymą balsavo 9 opozicijos ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ atstovai. Tuo metu 11 valdančiųjų ir „aušriečių“ lyderis Remigijus Žemaitaitis šiuo klausimu susilaikė.
Aktualijos 2026-09-17
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Leiputė: LSDP frakcija dar nediskutavo dėl loterijų mokesčio
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) frakcijai Seime kol kas nebuvo pristatytas Finansų ministerijos praėjusią savaitę registruotas projektas, kuriame dabar taikomą 18 proc. tarifą loterijų organizatoriams numatoma išskaidyti, dalį mokesčio pajamų skiriant paramai, sako frakcijos seniūnė Orinta Leiputė. „Mes nesame plačiai diskutavę šiuo klausimu frakcijoje.
Nausėda kritikuoja sprendimą virš Lietuvos skridus dronui nepaskelbti realaus oro pavojaus
Prezidentas Gitanas Nausėda kritikuoja sprendimą antradienio naktį virš Lietuvos skridus bepiločiam orlaiviui nepaskelbti realaus oro pavojaus ir neišsiųsti gyventojams perspėjimo su statusu „Raudona“. „Blogai vertinu, galiu atsakyti trumpai, taip neturi būti. Tai, tikėtina, tikrai buvo dronas, kuris judėjo Rytų kryptimi. Taip, mes galime ginčytis, koks buvo jo greitis, ar tikrai galėjo taip greitai įskristi – bet tai yra antriniai klausimai.
Aktualijos 2026-09-16
Prezidento patarėja: priemonių kompleksiškumas yra Šeimos paketo stiprybė
Vyriausybės pristatyto Šeimos paketo stiprybė yra siūlomų priemonių kompleksiškumas, sako prezidento patarėja Vaida Budzevičienė. „Priemonių kompleksiškumas yra šio paketo stiprybė. (...) Bene pirmą kartą ir ne, kaip būdavo labai populiaru, (priemonės – ELTA) nukreiptos į pirmus dvejus vaiko gimimo metus. Vaiko atsiradimas nėra pagrindinis tikslas, vaiko išlaikymas irgi yra labai svarbu. Šis paketas atliepia ilgesnį gyvenimo ciklą“, – pirmadienį LRT televizijai teigė V. Budzevičienė.
Aktualijos 2026-09-14
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Po kratų – „aušriečių“ reakcijos: „Vertiname tuos kratytojus kaip spektaklio dalyvius“
Po šią savaitę vykusių kratų pas dalį „Nemuno aušros“ valdybos narių, „aušriečių“ frakcijos Seime atstovai sako, kad šis įvykis nedaro įtakos jų požiūriui į partiją. Todėl pastarieji tikina nesvarstantys galimybės pasitraukti iš frakcijos. „Kiek iš pirmininko ir iš kolegų aš supratau, jie jaučiasi tvirtai, jaučiasi teisūs ir jaučiasi nekalti, tą deklaruoja ir frakcijoje“, – Eltai teigė „aušrietis“ Raimondas Šukys.
Aktualijos 2026-09-13
12 šalių taikys sankcijas Izraelio nausėdijoms – ar tą padarys ir Lietuva?
Dvylikai šalių paskelbus apie ketinimus taikyti prekybos sankcijas Izraelio nausėdijoms Vakarų Krante, Užsienio reikalų ministerija (URM) teigia, kad diskusijos dėl to pirmiausia turėtų vykti Europos Sąjungos (ES) lygiu. „Lietuva teikia pirmenybę veiksmingam jau galiojančių ES priemonių Izraelio nausėdijų atžvilgiu taikymui. Jau dabar Izraelio nausėdijų kilmės prekėms netaikomos ES ir Izraelio asociacijos susitarime numatytos prekybos lengvatos.
Aktualijos 2026-09-13
VRK turės pereiti procedūras, reikalingas gauti leidimui dirbti su slapta informacija
Seimui dar vasarą priėmus Rinkimų kodekso pataisas, Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) nariai per rugsėjį turės pereiti procedūras, reikalingas gauti leidimui dirbti su žymą „Slaptai“ turinčia informacija, sako VRK pirmininkė Lina Petronienė.
Aktualijos 2026-09-12
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Juozas Olekas: Seimo rudens sesiją gali reikėti pratęsti iki sausio vidurio
Seimui rudens sesijoje ketinant apsispręsti dėl siūlymo išbraukti 137-ąjį Konstitucijos straipsnį, draudžiantį Lietuvoje dislokuoti branduolinį ginklą, gali tekti pratęsti sesiją, sako parlamento vadovas Juozas Olekas. „Vakar Teisės ir teisėtvarkos komitete (TTK) yra pritarta Konstitucijos 137 straipsnio keitimui.
Aktualijos 2026-09-10
Valdžia patvirtino planą: štai kas lauktų pensininkų, mokytojų algų ir kitų sričių
Socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama Vyriausybė trečiadienį patvirtinto programos nuostatų įgyvendinimo priemonių planą. Plane numatytas siekis, kad žmogaus senatvės pensijos dydis sudarytų bent pusę šalies vidutinio darbo užmokesčio (VDU), šią sumą skaičiuojant „į rankas“. Tuo metu šiems metams prognozuojamas pensijos ir neto („į rankas“) darbo užmokesčio santykis siekia 47,4 proc. Šių metų nustatytas VDU Lietuvoje sudaro 2,3 tūkst. eurų.
2026-09-09
Prieš pirmąjį Seimo rudens sesijos posėdį Sinkevičius šaukia koalicijos tarybą
Prieš ketvirtadienį vyksiantį pirmąjį Seimo rudens sesijos posėdį premjeras Mindaugas Sinkevičius šaukia koalicijos tarybą. Valdančiosios daugumos partneriai susirinks aptarti artėjančios sesijos darbų, Šeimos paketo, biudžeto klausimų. „Ministras pirmininkas ir Socialdemokratų partijos lyderis M. Sinkevičius koalicijos tarybą šaukia artėjančiai Seimo rudens sesijai aptarti.
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Dėl galimų Lauros Matjošaitytės konsultacijų „Nemuno aušrai“ VTEK rinks daugiau informacijos
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) trečiadienį nusprendė surinkti papildomos informacijos dėl dabartinės Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) narės Lauros Matjošaitytės galimų konsultacijų „Nemuno aušrai“. Skundą dėl galimų L. Matjošaitytės konsultacijų VTEK gavo praėjusią savaitę. Klausimų kilo po to, kai naujienų portalas „Delfi“ paskelbė, jog pastaroji prieš 2024 metų Seimo rinkimus galėjo konsultuoti „Nemuno aušrą“ bei padėjo partijai parengti atsakymą VRK.
Aktualijos 2026-09-09
Po kratų pas „aušriečius“ – diskusijos, ar Žebelienė gali eiti Seimo vicepirmininkės pareigas
Teisėsaugos pareigūnams atlikus kratas penkių „Nemuno aušros“ frakcijos Seime narių gyvenamosiose vietose, dalis parlamento valdybos narių žada diskutuoti, ar šioje situacijoje „aušrietė“ Daiva Žebelienė gali toliau eiti Seimo vicepirmininkės pareigas. „Manau, kad tai dabar yra atviras klausimas aptarti šį klausimą ir valdybos kontekste.
Aktualijos 2026-09-08
Pareigūnams siūloma grąžinti įspėjamąjį šūvį: ministras aiškina, kas keistųsi
Įstatymo pataisas, siūlančias keisti šaunamojo ginklo naudojimo tvarką pareigūnams rengiantis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad turėtų būti grąžinama įspėjamojo šūvio galimybė. Ministras taip pat teigia siūlysiantis švelninti dabartiniame įstatyme esančią sąlygą, ginklą pareigūnams panaudoti tik neišvengiamais atvejais.
Aktualijos 2026-09-07
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Nausėda: švietime daug iššūkių, bet dabar – ne galvų kirtimo metas
Šią savaitę kritiką švietimo, mokslo ir sporto ministrei Ramintai Popovienei išsakęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad švietime esančias problemas reikia spręsti, o ne „kirsti galvas“. „Tikrai norime kalbėtis apie tas problemas, kurios egzistuoja, jų, toli gražu, yra ne tik švietimo sektoriuje, bet ir kitur.
Aktualijos 2026-09-03
Olekas: manau, Vėgėlė ir Jankūnas Briuselyje nepagadins Lietuvos įvaizdžio
Parlamentarams Ignui Vėgėlei ir Rimui Jonui Jankūnui planuojant vizitą į Briuselį, kur jie ketina susitikti su Kinijos atstovais Europos Sąjungoje, Seimo pirmininkas Juozas Olekas mano, kad tai neturėtų gadinti Lietuvos įvaizdžio. „Seimo nariai laisvi keliauti. (...) Laisvi žmonės laisvoje šalyje gali keliauti ir susitikti su kuo nori“, – žurnalistams Seime teigė J. Olekas. „Užsienio politiką Seime atlieka Užsienio reikalų komitetas, o valstybėje – Užsienio reikalų ministerija.
Aktualijos 2026-09-03
Taikos progimnazija sostinėje netrukus vadinsis kitaip: suteiks Leonido Donskio vardą
Vilniaus Taikos progimnazija bus pervadinta į Leonido Donskio progimnaziją. Tokiam sprendimui trečiadienį pritarė sostinės savivaldybės taryba. Į savivaldybę šiuo klausimu kreipėsi pati mokykla, pasitarusi su savo bendruomene bei pasirinkusi asmenybės vardą. Tiesa, Nacionalinio susivienijimo atstovas Vilniaus miesto savivaldybės taryboje Almantas Stankūnas svarstė, ar dėl suteikiamo vardo nederėjo daryti platesnės diskusijos.
Aktualijos 2026-08-30
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Jauniškis: susitikime su Pentagono politikos vadovu – Lietuvao tik komplimentai ir pagyros
Ketvirtadienį Briuselyje vykusiame NATO ambasadorių susitikime su Pentagono politikos vadovu Elbridg‘u Colby Lietuvai buvo išsakyti komplimentai ir pagyros, sako šalies ambasadorius prie NATO Darius Jauniškis. „Mes sulaukėme tik pagyrimų. Turime kuo pasigirti, tą aiškiai transliuojame. Iš vakarykščio susitikimo mes gavome tik komplimentus ir pagyras“, – penktadienį LRT radijui teigė D. Jauniškis. „Jokių reikalavimų mes vakar neišgirdome“, – pridūrė jis.
Aktualijos 2026-08-28
Sinkevičius pakomentavo CŽA vadovo vizitą į Maskvą – tai žinutė Kremliui, kad JAV rūpi Europa
Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Centrinės žvalgybos agentūros (CŽA) direktoriaus neskelbtas vizitas Maskvoje siunčia žinią Kremliui, kad JAV rūpi Europa ir Ukraina, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. „Taip, daug informacijos jau pateikta viešai. (...) Manau, kad neabejotinai patvirtintina žinia šio vizito yra tokia, kad mūsų strateginiai partneriai už Atlanto siunčia aiškią žinutę Maskvai, Rusijai, kad jie stebi, jie mato ir jiems rūpi.
Aktualijos 2026-08-27
Opozicija palaiko Nausėdos veto dėl PUPP kartelės: tai – „mažesnė blogybė“
Seimo frakcijos linkusios palaikyti prezidento Gitano Nausėdos veto dėl griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti atšaukimo. Tiesa, valdantieji tikina, kad aiški pozicija paaiškės po antradienį vyksiančių frakcijų posėdžių. „Pas mus frakcijoje ir priėmimo metu buvo balsuojama mišriai, nes dalis kolegų iš pat pradžių nepritarė tokiam staigiam vertinimo nubraukimui ir jokių vertinimo kriterijų nebuvimui. Dėl to, kaip elgsimės rytoj, dar nediskutavome.
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„Valstiečiai“ atskleidė daugiau kortų: paaiškėjo, kas sieks merų postų 2027-aisiais
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) taryba šeštadienį vykusiame posėdyje patvirtino dar 15 kandidatų į merus 2027 m. vyksiančiuose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose. „Patvirtinome visus kandidatus, ką skyriai buvo pateikę“, – Eltai teigė LVŽS rinkimų štabo vadovė Ligita Girskienė. Pasak politikės, visi „valstiečių“ keliami kandidatai savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose bus aiškūs spalio mėnesį.
Aktualijos 2026-08-22
Kasčiūnas: tikrai pritarčiau pedofilų registro įteisinimui
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) lyderis Laurynas Kasčiūnas sako palaikantis idėją sukurti seksualinius nusikaltimus prieš vaikus įvykdžiusių asmenų registrą. „Aš tikrai pritarčiau pedofilų registro įteisinimui. Tikrai mes dar frakcijoje šios diskusijos neturėjome, bet, manau, kad didelė dalis frakcijos tam pritartų“, – penktadienį „Žinių radijui“ teigė L. Kasčiūnas.
Aktualijos 2026-08-21
Dienos įvykiai glaustai: „Nemuno aušra“ ir Žemaitaitis šiurkščiai pažeidė įstatymus, Laneckij atsisakė pareigų LTOU valdyboje
ELTA glaustai pristato svarbiausius rugpjūčio 20 d. įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. Ketvirtadienį Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) konstatavo, kad Seimo ir prezidento rinkimų politinės kampanijos metu priimant pinigus iš neteisėtų finansavimo šaltinių „Nemuno aušra“ bei jos lyderis šiurkščiai pažeidė įstatymus.
Aktualijos 2026-08-20
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Jau aišku, kas laikinai užims Liubajevio vietą VSAT vado kėdėje
Šią savaitę iš pareigų pasitraukus Rustamui Liubajevui, Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadovo funkcijas laikinai atliks iki šiol pavaduotoju dirbęs Donatas Škarnulis. „Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pasirašė įsakymą, pagal kurį D. Škarnulis laikinai vadovaus VSAT“, – BNS ketvirtadienį patvirtino ministro atstovas Šarūnas Dvareckas. Pulkininkas D. Škarnulis į VSAT vado pavaduotojus paskirtas pernai sausį. Iki tol jis vadovavo VSAT Kriminalinių tyrimų valdybai.
Ministras Katelynas dar sprendžia, kuris VSAT pavaduotojas galėtų laikinai vadovauti tarnybai
Vyriausybei trečiadienį priėmus sprendimą dėl Rustamo Liubajevo atleidimo iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vado pareigų, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako kol kas dar sprendžiantis, kas galėtų laikinai užimti jo vietą. „Kol kas bus paskirtas tik laikinasis, pagal procedūras, vienas iš pavaduotojų. Vėliau jau bus ieškoma naujojo nuolatinio vadovo, kas jis galėtų būti kol kas tikrai negaliu atsakyti“, – žurnalistams Vyriausybėje trečiadienį teigė R. Liubajevas.
Aktualijos 2026-08-19
Olekas apie Sinkevičiaus žmonos įdarbinimą: skaičiau, kad dirba nuotoliniu būdu
SSeimo pirmininkas Juozas Olekas sako neturintis informacijos apie LRT Tyrimų skyriaus paviešintos premjero Mindaugo Sinkevičiaus žmonos Aistės Sinkevičienės įdarbinimo aplinkybes Kauno rajono savivaldybėje bei jai pavaldžioje įstaigoje „Raudondvario dvaras“. Vis tik, parlamento vadovas sako tikintis, kad ji „Raudondvario dvare“ dirba nuotoliniu būdu. „Neturiu informacijos konkrečios. Man atrodo, kad turėtume gauti atlyginimą už tą darbą, kurį dirbame.
Aktualijos 2026-08-19
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Olekas palaiko seksualinių nusikaltėlių prieš vaikus registro idėją
Seimo pirmininkas Juozas Olekas palaiko idėją sukurti seksualinius nusikaltimus prieš vaikus įvykdžiusių asmenų registrą. Tiesa, pasak jo, šiuo klausimu reikėtų pasikonsultuoti su tokią praktiką jau turinčiomis valstybėmis. „Šiandien, tokioje, tam tikra prasme, emocinėje situacijoje, aš pasisakau už to registro buvimą“, – žurnalistams Seime teigė J. Olekas. „Kol kas matau daugiau naudos viešajame registre. Reikėtų dar pasikontaktuoti, nes tų viešųjų registrų nėra tiek daug.
Grunskienė patvirtino, kad incidentas Leipcige turi sąsajų su Lietuva: „Yra dirbama“
Generalinė prokurorė Nida Grunskienė patvirtino, kad drono incidentas Leipcigo oro uoste turi sąsajų su Lietuva. „Galiu tik patvirtinti, kad tokios sąsajos (su Lietuva – ELTA) yra. Galiu pasakyti, kad yra dirbama jungtinėje tyrimų grupėje, kurioje yra Jungtinės Karalystės, Olandijos, Latvijos, kitų šalių pareigūnai. Bendradarbiaujama tarp šalių“, – žurnalistams Seime teigė N. Grunskienė.
Mindaugas Sinkevičius lankysis Latvijoje, susitiks su šios valstybės prezidentu
Premjeras Mindaugas Sinkevičius ketvirtadienį išvyksta pirmojo užsienio vizito į Latviją. Jo metu ministras pirmininkas susitiks su šios valstybės Vyriausybės, parlamento vadovais, Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi. „Ministras pirmininkas susitiks su Latvijos lietuvių bendruomene. Numatyti susitikimai su Latvijos Vyriausybės ir parlamento vadovais bei Latvijos prezidentu“, – Eltai siųstame atsakyme teigė premjero atstovas Gedas Salyga.
Aktualijos 2026-08-19
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Nausėdos patarėjas: Liubajevas priėmė sprendimą, kuris, jo vertinimu, yra geriausias tarnybai
Atsistatydinti iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vado pareigų nusprendęs Rustamas Liubajevas priėmė tokį sprendimą, kuris, jo paties vertinimu, yra geriausias pasieniečių tarnybai, sako prezidento Gitano Nausėdos patarėjas Marius Česnulevičius. „Ar buvo nustebęs prezidentas? Ne. Iš tikrųjų, įvyko incidentas dėl kurio vyksta procesiniai veiksmai ir tiriama, kodėl taip įvyko, kodėl nesuveikė algoritmai, ar jie buvo numatyti tuo atveju, ar ne.
Aktualijos 2026-08-18
Ryškėja, kokias partijas ir politikus rinkimuose palaikytų gyventojai
Naujausia ELTA užsakymu rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų bendrovės „Baltijos tyrimai“ atlikta apklausa rodo, kad per pastarąjį mėnesį esminių pokyčių partinių reitingų lentelėje nėra, o jos viršuje toliau rikiuojasi Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD). Palyginti su praėjusiu mėnesiu, palankiau vertinamas sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.
Aktualijos 2026-08-18
Ar Lietuva paseks JAV keliu? Teisingumo ministerija atsakė dėl TBT
Jungtinėms Amerikos Valstijoms (JAV) siekiant išardyti Hagoje esantį Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą (TBT), Lietuva nesvarsto galimybės trauktis iš jo, teigia Teisingumo ministerija. „Teisingumo ministerijos žinioje yra tik 2026 m. liepos 13 d. JAV valstybės departamento viešai išplatinta žinutė, kurioje JAV ragina savo partnerius nepripažinti TBT jurisdikcijos JAV pareigūnų ir kariškių atžvilgiu. Šį klausimą galima spręsti kitomis tarptautinės teisės priemonėmis ir sprendiniais.
Aktualijos 2026-08-16
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Sinkevičius apie Latvijoje numuštą droną: neatmeta, kad tai buvo „svetimos vėliavos“ operacija
Latvijos oro erdvėje NATO naikintuvams numušus įskridusį droną, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, jog neatmestina, kad šis objektas buvo „svetimos vėliavos“ operacija. Tiesa, pasak jo, tai paaiškės tik radus patį droną ar jo nuolaužas.
Aktualijos 2026-08-14
Po žinios apie į Baltarusiją galimai temptą Lietuvos pasienietį – Katelyno reakcija: VSAT vadas būtų atleistas
Žiniasklaidoje pasirodžius informacijai, kad liepos pabaigoje pasienyje įvykusio incidento metu neteisėti migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitempti į Baltarusiją, tačiau jam pavyko išsilaisvinti, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad šiems duomenims pasitvirtinus jis nebematytų galimybių Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadui Rustamui Liubajevui toliau eiti pareigų.
Aktualijos 2026-08-14
„Savotiški Trojos arkliai“: Alsys pasisakė apie grėsmes dėl atvykstančių Rusijos atlikėjų
Kilus diskusijų dėl į Lietuvą atvykti norinčio Rusijos atlikėjo Ališero Morgenšterno, kultūros ministras Lukas Alsys ragina tokius atvejus vertinti atsargiai. Todėl Vilniaus miesto mero Valdo Benkunsko sprendimą kreiptis į tarnybas, kad šios atliktų patikrinimus, ministras vertina palankiai. „Visi tokie atlikėjai, kurie atvyksta – neatmeskime galimybės, kad tai yra savotiški Trojos arkliai.
Aktualijos 2026-08-13
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Rimantas Sinkevičius nešauks Seimo NSGK posėdžio dėl galimų Rusijos provokacijų: laiko gaišinimas
Paaiškėjus, kad žvalgyba turi informacijos apie galimas Rusijos provokacijas prieš Baltijos regione esančią kritinę infrastruktūrą, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas Rimantas Sinkevičius sako neketinantis šaukti komiteto posėdžio. Pasak jo, viešumoje pasirodžiusi informacija buvo žinoma ir anksčiau. „Ne, neketinu. Nematau naujumo informacijoje.
Aktualijos 2026-08-08
Viktorija Čmilytė-Nielsen – nauja kandidatė į prezidentus? „Aš neatmetu tokios idėjos“
Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė-Nielsen sako neatmetanti idėjos dėl galimo kandidatavimo į prezidentus. Vis tik, politikės teigimu, tokios kalbos dar per ankstyvos. „Aš neatmetu tokios idėjos, bet, mano galva, yra labai ankstyva startuoti dabar ir visos solidžios politinės partijos supranta, kad dabar svarbiausi rinkimai – 2027 m. savivaldos rinkimai ir reikėtų galvoti apie juos“, – penktadienį „Žinių radijui“ teigė V. Čmilytė-Nielsen.
Aktualijos 2026-08-07
Svarbiausi įvykiai glaustai: galimos Rusijos provokacijos, Kaliningrade nuteistas lietuvis
ELTA glaustai pristato svarbiausius rugpjūčio 6 d. įvykius Lietuvoje ir pasaulyje. Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų, kad Rusija svarsto surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione naudojant Ukrainos gamybos dronus. Kaliningrado srities teismas nuteisė Lietuvos pilietį už šnipinėjimą. Muitinės kriminalinės tarnybos (MKT) pareigūnai ties Kryžkalniu sulaikė vilkiką su rekordiniu šiemet nelegalių rūkalų kroviniu, kurio vertė – apie 2,4 mln. eurų.
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NATO ir ES raginamos stiprinti Baltijos regiono kritinės infrastruktūros apsaugą dėl Rusijos provokacijų grėsmės
Krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui užsiminus, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione, Užsienio reikalų ministerija sako siekianti, kad NATO ir Europos Sąjunga (ES) inicijuotų papildomas kritinės infrastruktūros apsaugos priemones. „Diplomatinėmis pastangomis taip pat siekiame, kad NATO ir ES inicijuotų papildomas ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugos ir atsparumo stiprinimo priemones“, – atsakyme Eltai teigė URM.
Aktualijos 2026-08-06
Sinkevičius apie Rusijos grėsmes Lietuvai: pasiuntė žinią gyventojams
Paaiškėjus, kad žvalgyba turi informacijos apie Rusijos svarstymus dėl galimų provokacijų Baltijos regione, premjeras Mindaugas Sinkevičius ramina visuomenę ir tikina, jog valstybė ruošiasi galimiems scenarijams. „Visa informacija, kuri yra pasakoma viešai, turi būti labai stipriai pamatuota, neturime gąsdinti visuomenės.
Aktualijos 2026-08-06
VSD: informacija apie Rusijoje už šnipinėjimą nuteistą Lietuvos pilietį žvalgybai žinoma
Pasirodžius informacijai, kad Kaliningrado srities teismas pripažino Lietuvos pilietį kaltu byloje dėl šnipinėjimo, Valstybės saugumo departamentas (VSD) teigia, kad tokia informacija žvalgybai yra žinoma. „Žiniasklaidoje skelbiama informacija VSD yra žinoma, viešų jos komentarų pateikti negalime. Konsulinę pagalbą Lietuvos piliečiams užsienyje teikia URM“, – Eltai siųstame atsakyme teigė VSD.
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Lietuvos karinė žvalgyba turi duomenų – Rusija svarsto apie atakas prieš Baltijos šalis
Žvalgyba turi informacijos, kad Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione, bet sprendimas dėl to dar nėra priimtas, tikslios datos – nėra, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. „Lietuvos žvalgyba dirba, informaciją renkame ir matome. Rusija svarsto apie galimas provokacijas Baltijos regione ir galimą „netikros vėliavos“ operacijos panaudojimą Baltijos regione.
Aktualijos 2026-08-06
Olekas apie Nausėdą, kuris nedalyvauja atsisveikinime su Prunskiene: gyvenime pasitaiko visokių situacijų
Prezidentui Gitanui Nausėdai šią savaitę nuotoliu dirbant iš Madeiros ir neatvykus atsisveikinti su pirmąja atkurtos nepriklausomos Lietuvos premjere Kazimira Danute Prunskiene, Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, kad „pasitaiko visokių situacijų“. Vis tik, jo nuomone, šalies vadovas velionę vertino už indėlį kuriant laisvą demokratinę Lietuvą. „Gyvenime pasitaiko visokių situacijų. Aš irgi turėjau šiandienai, rytdienai planų – man pavyko juos pakeisti.
Aktualijos 2026-08-05
Olekas pasisakė apie Sinkevičiaus disertacijos tyrimą: „Turėsime galutinį atsakymą“
ISM universitetui pranešus, kad aukštoji mokykla nagrinės perduotą skundą dėl galimų akademinės etikos pažeidimų, susijusių su ministro pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus daktaro disertacija, Seimo vadovas Juozas Olekas tikina kol kas abejonių dėl premjero mokslinio darbo neturintis. Vis tik, pasak jo, toks tyrimas leis turėti galutinį atsakymą. „Man atrodo, kuo ilgiau tęsiasi tas atvejis, tuo daugiau įsifantazuoja, kaip ten buvo.
Aktualijos 2026-07-31
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Lietuva siunčia ugniagesių komandą padėti su gaisrais kovojančiai Prancūzijai
Pietų Prancūzijoje tęsiantis miškų gaisrams, Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai gelbėtojai jau šeštadienį išvyks padėti juos gesinti. Sprendimą suteikti humanitarinę pagalbą Prancūzijai penktadienį vykusiame neeiliniame posėdyje priėmė Vyriausybė. Lietuvos ugniagesiai gelbėtojai į Prancūziją bus siunčiami per Europos Sąjungos (ES) civilinės saugos mechanizmą.
Po nukritusios raketos Lenkijoje – Nausėdos perspėjimas
Lenkijoje sudužus, įtariama, Rusijos raketai, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad vykstant karui Ukrainoje tokie incidentai gali kartotis. Todėl, pasak šalies vadovo, reikia ir toliau stiprinti oro gynybą. „Vakar apsikeitėme žinutėmis su Lenkijos prezidentu Karoliu Nawrockiu.
Aktualijos 2026-07-31
KAM siūlo atnaujinti karinio kontrmobilumo priemonių planą: lauktų pokyčiai pasienyje ir svarbiausiuose keliuose
Vyriausybei siūloma atnaujinti prieš dvejus metus priimtą kontrmobilumo priemonių įgyvendinimo planą. Pakeitimais norima pavėlinti inžinerinių priemonių parkų įrengimą pasienyje, rezervinių kliūčių montavimą valstybinės reikšmės keliuose.
Aktualijos 2026-07-29
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Veryga: ginčai dėl Sinkevičiaus disertacijos – politinis kabinėjimasis
Kilusios diskusijos dėl premjero Mindaugo Sinkevičiaus prieš dešimtmetį apgintos disertacijos primena politinį kabinėjimąsi, sako Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderis Aurelijus Veryga. „Pradedu matyti savotišką tendenciją, kada valdžioje atsiduria ši pusė politinių partijų, pradedama labai domėtis disertacijomis. Lietuvoje yra daug įdomių disertacijų, siūlau paskaityti disertaciją politikų, nuo kurių visuomenei per kūną eina šiurpuliukai.
Aktualijos 2026-07-29
Veryga skeptiškai vertina naujo CŽA kalėjimo tyrimo būtinybę: abejoja realia nauda
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) lyderis Aurelijus Veryga nemano, kad reikia dar vieno tyrimo, siekiant išsiaiškinti, ar šalyje iš tiesų veikė Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) Centrinės žvalgybos valdybos (CŽA) kalėjimas. „Kas tą tyrimą darytų? Turbūt ne politikai. Teisėsauga ar dar kas turėtų tokius įgaliojimus atlikti, ar net duomenis tokius gauti. Kas būtų, jei paaiškėtų, kad dalis tos informacijos yra slapta, negalima atskleisti? Man labiau panašu į procesą dėl proceso.
Aktualijos 2026-07-29