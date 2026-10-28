Serbijos krepšinio legendos dukra tapo mama: jos išrinktasis – „Atletico“ vartininkas

Olga Danilovic and Jan Oblak welcomed their first child yesterday. A boy named Maksim! https://t.co/zghwblnBwc— José Morgado (@josemorgado) October 28, 2026
O. Danilovič ir J. Oblakas draugauja nuo 2023 metų. Praėjusių metų birželį pora susižadėjo, o praėjus vos kelioms dienoms paaiškėjo, kad tenisininkė laukiasi. 25-erių serbės karjera šiuo metu pristabdyta. Paskutinį kartą ji kortuose pasirodė 2026 metų vasarį, kai dalyvavo turnyre Rumunijoje.
Ši pauzė turėjo įtakos ir jos pozicijai pasaulio reitinge. 2025 metų liepą tenisininkė buvo pakilusi į 32-ąją vietą – aukščiausią per karjerą, tačiau dabar užima 390-ąją poziciją.
Sugrįžusi į kortus O. Danilovič galės pasinaudoti apsaugoto reitingo sistema. Ji leidžia po nėštumo į profesionalų tenisą grįžtančioms žaidėjoms ribotą laiką remtis anksčiau turėta reitingo pozicija – šiuo atveju tai galima padaryti daugiausia 12 turnyrų per trejus metus.
2026-uosius daugiausia asmeniniam gyvenimui skyrusi O. Danilovič dabar pradeda naują gyvenimo etapą. Kada ji sugrįš į profesionalų tenisą, kol kas lieka neaišku.
O. Danilovič tėvas yra legendinis Serbijos krepšininkas, daugkartinis Europos čempionas ir olimpinis vicečempionas Predragas Danilovičius.
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