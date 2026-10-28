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Serbijos krepšinio legendos dukra tapo mama: jos išrinktasis – „Atletico“ vartininkas

2026-10-28 22:56 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-28 22:56
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Serbijos tenisininkė Olga Danilovič ir Madrido „Atletico“ vartininkas Janas Oblakas tapo tėvais. Pora susilaukė pirmagimio – sūnaus, kuriam suteikė Maksimo vardą. Apie kūdikio gimimą antradienį pranešė keli Serbijos žiniasklaidos šaltiniai.

Olga Danilovič ir Janas Oblakas | Instagram.com nuotr

Serbijos tenisininkė Olga Danilovič ir Madrido „Atletico“ vartininkas Janas Oblakas tapo tėvais. Pora susilaukė pirmagimio – sūnaus, kuriam suteikė Maksimo vardą. Apie kūdikio gimimą antradienį pranešė keli Serbijos žiniasklaidos šaltiniai.

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O. Danilovič ir J. Oblakas draugauja nuo 2023 metų. Praėjusių metų birželį pora susižadėjo, o praėjus vos kelioms dienoms paaiškėjo, kad tenisininkė laukiasi. 25-erių serbės karjera šiuo metu pristabdyta. Paskutinį kartą ji kortuose pasirodė 2026 metų vasarį, kai dalyvavo turnyre Rumunijoje.

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Ši pauzė turėjo įtakos ir jos pozicijai pasaulio reitinge. 2025 metų liepą tenisininkė buvo pakilusi į 32-ąją vietą – aukščiausią per karjerą, tačiau dabar užima 390-ąją poziciją.

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Sugrįžusi į kortus O. Danilovič galės pasinaudoti apsaugoto reitingo sistema. Ji leidžia po nėštumo į profesionalų tenisą grįžtančioms žaidėjoms ribotą laiką remtis anksčiau turėta reitingo pozicija – šiuo atveju tai galima padaryti daugiausia 12 turnyrų per trejus metus.

2026-uosius daugiausia asmeniniam gyvenimui skyrusi O. Danilovič dabar pradeda naują gyvenimo etapą. Kada ji sugrįš į profesionalų tenisą, kol kas lieka neaišku.

O. Danilovič tėvas yra legendinis Serbijos krepšininkas, daugkartinis Europos čempionas ir olimpinis vicečempionas Predragas Danilovičius.

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