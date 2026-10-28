Musetti atsitiesė iš sudėtingos situacijos ir sudavė smūgį Tiafoe ambicijoms

Pirmajame sete L. Musetti iššvaistė visus 5 „break pointus“, tarp kurių buvo ir „set pointas“. F. Tiafoe šiaip ne taip išplėšė pratęsimą, jame panaikino 2 taškų deficitą ir pirmavo 6:4. Visgi, amerikietis nerealizavo abiejų „set pointų“ ir lemiamą atkarpą pralaimėjo rezultatu 0:4.
Antrajame sete pirmus 10 geimų vyko visiškai lygi kova – niekas neturėjo „break pointų“. Vienuoliktajame geime F. Tiafoe savo padavimų metu atsiliko 15:40 ir palūžo, o italas susikrovė pergalingą pranašumą.
F. Tiafoe pagal šiemet surinktus ATP reitingo taškus yra 8-as ir siekia patekti į „ATP Finals“ turnyrą. Visgi, toks ankstyvas iškritimas gali komplikuoti amerikiečio šansus. Jau šią savaitę F. Tiafoe gali aplenkti Rafaelis Jodaras, o Alexas de Minauras bei Novakas Djokovičius deficitą gali sumažinti iki atitinkamai 50 bei 40 taškų.
Čekas Jakubas Menšikas (ATP-16) 4:6, 5:7 nusileido prancūzui Adrianui Mannarino (ATP-73). J. Menšikui bilietą į „ATP Finals“ dabar jau galėtų dovanoti nebent ATP 1000 turnyro Paryžiuje titulas.
ATP 500 serijos vyrų teniso turnyro Vienoje prizų fondą sudaro beveik 2,798 mln. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
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