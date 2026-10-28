Justina Mikulskytė Meksikos turnyre įveikė italę ir pateko į ketvirtfinalį

Mačo pradžioje lietuvė pralaimėjo dvi savo padavimų serijas, bet abu kartus iš karto sugebėdavo atsitiesti (0:2, 1:2, 1:3, 2:3). Septintajame geime lietuvė pirmą sykį išsiveržė į priekį (4:3), o aštuntajame geime neutralizavo tris „break pointus“ (5:3). Devintajame geime lietuvė iššvaistė 3 „set pointus“ paduodant varžovei (5:4), bet dešimtajame geime su spaudimu susitvarkė ir laimėjo setą.
Antrajame sete J. Mikulskytė įteikė varžovei „riestainį“ per 27 minutes. C. Odorizzi šiame sete neturėjo nė vieno „break pointo“.
Lietuvė pelnė 11 WTA vienetų reitingo taškų ir 1069 JAV dolerius. Jos varžovė ketvirtfinalyje paaiškės kiek vėliau.
ITF serijos moterų teniso turnyro Meksikoje prizų fondą sudaro 40 tūkst. JAV dolerių.
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