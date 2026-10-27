Justina Mikulskytė Meksikoje užtikrintai pradėjo ITF turnyrą

Italė pirmajame geime turėjo „break pointą“, bet jo nerealizavo, o vėliau korte ėmė dominuoti lietuvė. J. Mikulskytė įteikė varžovei „riestainį“ ir laimėjo net 8 geimus iš eilės (6:0, 2:0).
Antrojo seto trečiajame geime lietuvė pralaimėjo savo padavimų seriją, o ketvirtajame nerealizavo „break pointo“, tad rezultatas tapo lygus (2:2). Visgi, intriga čia pat išnyko – lietuvė laimėjo dvi italės padavimų serijas ir spurtu 4:0 baigė dvikovą.
Lietuvė pelnė 6 WTA vienetų reitingo taškus ir 598 JAV dolerius. Jos varžovė aštuntfinalyje paaiškės kiek vėliau.
ITF serijos moterų teniso turnyro Meksikoje prizų fondą sudaro 40 tūkst. JAV dolerių.
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