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TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

46-erių Venus Williams vėl liko be pergalės: 18-metė varžovė nepaliko vilčių

2026-10-27 22:24 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-27 22:24
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46-erių amerikietė Venus Williams (WTA-599) ir toliau negali nutraukti nesėkmių serijos vienetų varžybose. Antradienį WTA 250 serijos Guangdžou turnyre Kinijoje teniso legenda 2:6, 2:6 nusileido 18-metei austrėi Lilli Tagger (WTA-53).

Venus Williams | EPA nuotr.

46-erių amerikietė Venus Williams (WTA-599) ir toliau negali nutraukti nesėkmių serijos vienetų varžybose. Antradienį WTA 250 serijos Guangdžou turnyre Kinijoje teniso legenda 2:6, 2:6 nusileido 18-metei austrėi Lilli Tagger (WTA-53).

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Nuo paskutinės pergalės WTA turo vienetų varžybose praėjusių metų liepą V. Williams patyrė jau 16 pralaimėjimų iš eilės.

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Septynis „Didžiojo kirčio“ turnyrus vienetų varžybose laimėjusi amerikietė šiuo metu pasaulio reitinge užima 599-ąją vietą. Ji į vienetų varžybas grįžo po beveik 2 mėnesių pertraukos.

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Tuo metu 18-metei L. Tagger, kuri yra 28 metais jaunesnė už V. Williams, kitame etape teks žaisti su lenke Magda Linette, pasaulio reitinge užimančia 71-ąją vietą.

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Dvejetų varžybose V. Williams sekasi geriau. Pirmadienį ji kartu su Indonezijos tenisininke Janice Tjen iškovojo pergalę, o į kortą Guangdžou turnyre jos turėtų sugrįžti trečiadienį.

Pirmoji turnyro raketė ukrainietė Daria Snigur (WTA-40) jau pirmame mače 4:6, 2:6 krito prieš vengrę Anną Bondar (WTA-76), o buvusi ketvirtoji pasaulio raketė amerikietė Sofia Kenin (WTA-187) 4:6, 7:6 (7:5), 4:6 neatsilaikė prieš ispanę Kaitlin Quevedo (WTA-86).

WTA 250 serijos moterų teniso turnyro Guangdžou prizų fondą sudaro 283,347 tūkst. JAV dolerių.

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