46-erių Venus Williams vėl liko be pergalės: 18-metė varžovė nepaliko vilčių

Nuo paskutinės pergalės WTA turo vienetų varžybose praėjusių metų liepą V. Williams patyrė jau 16 pralaimėjimų iš eilės.
Septynis „Didžiojo kirčio“ turnyrus vienetų varžybose laimėjusi amerikietė šiuo metu pasaulio reitinge užima 599-ąją vietą. Ji į vienetų varžybas grįžo po beveik 2 mėnesių pertraukos.
Tuo metu 18-metei L. Tagger, kuri yra 28 metais jaunesnė už V. Williams, kitame etape teks žaisti su lenke Magda Linette, pasaulio reitinge užimančia 71-ąją vietą.
Dvejetų varžybose V. Williams sekasi geriau. Pirmadienį ji kartu su Indonezijos tenisininke Janice Tjen iškovojo pergalę, o į kortą Guangdžou turnyre jos turėtų sugrįžti trečiadienį.
Pirmoji turnyro raketė ukrainietė Daria Snigur (WTA-40) jau pirmame mače 4:6, 2:6 krito prieš vengrę Anną Bondar (WTA-76), o buvusi ketvirtoji pasaulio raketė amerikietė Sofia Kenin (WTA-187) 4:6, 7:6 (7:5), 4:6 neatsilaikė prieš ispanę Kaitlin Quevedo (WTA-86).
WTA 250 serijos moterų teniso turnyro Guangdžou prizų fondą sudaro 283,347 tūkst. JAV dolerių.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.