Ilgametis McGregoro treneris prakalbo apie auklėtinio sugrįžimą po traumos: „Jei kas nors ir gali tai padaryti, tai tik jis“

Praėjus kelioms savaitėms po šio susitikimo, airiui buvo atlikta operacija, kurios metu sutvarkytas dešiniojo kelio priekinis kryžminis raištis bei meniskas. Šiuo metu aktyviai reabilitaciją atliekantis sportininkas spėjo patikinti savo gerbėjus, jog į aktyvų sportą sugrįš 2027 metais vyksiančios tarptautinės kovų savaitės („International Fight Week“) metu. Pasak paties kovotojo, ypač po to, kaip baigėsi pastaroji akistata, jo varžovu privalo vėl tapti tas pats M. Holloway.
Ilgametis C. McGregoro vyriausiasis treneris Johnas Kavanaghas dalyvavo laidoje „The Ariel Helwani Show“. Paklaustas laidos vedėjo, ar buvęs čempionas dar kada nors žengs į narvą, airio strategas į situaciją žvelgė pozityviai.
„Jis sako, kad nori, o aš turbūt per ilgai esu šalia jo. Mes kartu praleidome jau 22 metus, ir per tą laiką esu matęs jį darantį per daug dalykų, kurie atrodo neįmanomi. Ir jis tai daro nuolatos. Todėl, jei jis sako, kad nori vėl kautis, aš juo tikrai neabejosiu“, – teigė J. Kavanaghas.
Treneris pažymėjo, kad komanda privalės sulaukti visiško gijimo proceso pabaigos, prieš pradėdama dėlioti konkrečius planus 2027 metams, kai buvęs čempionas galės potencialiai žengti į narvą.
„Manau, kad tik 2027 metais jis galės sugrįžti prie pilnaverčių mišrių kovos menų treniruočių. Dabar jis atlieka reabilitaciją ir atrodo gana gerai. Panašu, kad jis juda visai neblogai. Jis labai agresyviai žiūri į terapiją bei gijimą, o po to beliks laukti ir žiūrėti, kas nutiks 2027 metais“, – laidoje „The Ariel Helwani Show“ kalbėjo strategas.
Galiausiai, kalbėdamas apie galimybes sugrįžti į aukščiausią lygį, J. Kavanaghas kaip pavyzdį pateikė 38-erių dabartinį ir dusyk UFC puslengvio svorio kategorijos čempioną Alexanderį Volkanovskį, pabrėždamas, kad amžius artėjant prie 40-ies sėkmingam sugrįžimui nėra kliūtis.
„Ar jis gali sugrįžti dar kartą ir atgauti reikiamą kovinę formą? Jei kas nors ir gali tai padaryti, tai tik jis“, – sakė J. Kavanaghas.
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