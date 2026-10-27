„Dubai“ krepšininkai namuose pralaimėjo galingai žaidusiai „Paris“ ekipai

„Dubai“ pirmajame kėlinyje likus žaisti 2 minutes įgijo 9 taškų pranašumą – 25:16. Vis dėlto „Paris“ pasivijo varžovus, o atkarpa 14:1 antrojo ketvirčio viduryje leido susikrauti dviženklę persvarą – 40:28. Iki pirmos mačo dalies pabaigos šeimininkai priartėjo – 47:54.
Po didžiosios pertraukos atrodė, kad „Dubai“ perims iniciatyvą, kai per 4,5 minutės praktiškai panaikino turėtą deficitą (58:60), o 25-ąją minutę jau ir pirmavo – 66:61. Svečiai nepasimetė ir surengė savo sėkmingą atsakymą – 10:4 atkarpa leido nusverti svarstykles į savo naudą ir išlikti nežymiai priekyje sužaidus tris kėlinius – 73:72.
Ketvirtajame ketvirtyje sužaidus 3 minutes „Dubai“ dar atsiliko 79:80, bet 8 taškai be atsako leido 9. paryžiečiams atitrūkti – 88:80. Nors dar turėjo 5 minutes, tačiau JAE krepšininkai arčiau nei per 5 taškus priartėti nepajėgė, tad patyrė nesėkmę.
„Dubai“ gretose šiame sezone pirmą kartą ant parketo Eurolygoje pasirodė Džananas Musa, kuris per 14 minučių pelnė 8 taškus ir surinko 5 balus.
„Dubai“: Dwayne‘as Baconas 24 (2/7 tritaškiai, 10 atk. kam., 27 naud. bal.), Mfiondu Kabengele 22 (13 atk. kam., 26 naud. bal.), McKinley Wrightas 12 (6 rez. perd., 17 naud. bal.), Tornike Shengelia ir Filipas Petruševas po 8.
„Paris“: Nadir Hifi (4/15 metimai, 10/10 baudos metimai) ir Jaredas Rhodenas (22 naud. bal.) po 20, Sebastianas Herrera 12 (4/6 tritaškiai), Mouhamedas Faye 10 (5 atk. kam.), Terry Tarpey‘us ir Allanas Dokossi po 9.
The hustle from @TokoShengelia23 here is unmatched 😤 Bacon finishes off the move with a one-handed SLAM! #MotorolaMagicMoment @Moto I @dubaibasket https://t.co/e2wZBWEnih— EuroLeague (@EuroLeague) October 27, 2026
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