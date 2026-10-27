„Virtus“ treneris įvertino „Žalgirį“: aukščiausio lygio komanda

„Žinome, kad „Žalgiris“ čia atvyksta laimėti. Tai – aukščiausio lygio komanda, o Valančiūnas – vienas svarbiausių žaidėjų Eurolygoje. Komanda tiki juo, jo įgūdžiais, turėsime pasiruošti gynybai prieš jį ir likusius.
Bus sunkios rungtynės, žinome istoriją, kad „Virtus“ vis pralaimėdavo „Žalgiriui“, išskyrus praeitą sezoną. Stengsimės žaisti aukštu lygiu, lydimi sirgalių palaikymo“, – sakė A.Mumbru.
„Virtus“ kol kas šį sezoną laimėjo 4 rungtynes iš 7, o žalgiriečiai laimėjo 3 sykius.
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