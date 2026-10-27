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„Kauno Žalgiris“ pergale pradėjo UEFA Futsal Čempionų lygos pagrindinį etapą

2026-10-27 20:01 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-27 20:01
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„Kauno Žalgirio“ futsal komanda pergale 2:0 pradėjo UEFA Futsal Čempionų lygos pagrindinį etapą prieš „Unisport“ ekipą.

„Kauno Žalgiris“ futsal komanda

„Kauno Žalgirio“ futsal komanda pergale 2:0 pradėjo UEFA Futsal Čempionų lygos pagrindinį etapą prieš „Unisport“ ekipą.

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Rungtynių pradžioje pirmieji pasižymėjo kauniečiai. Jau 5-ąją minutę Vinicius Carvalho nuginklavo varžovų vartininką ir išvedė „Kauno Žalgirį“ į priekį – 1:0.

Įpusėjus pirmajam kėliniui Vinicius padvigubino žaliai baltų persvarą. 11-ąją minutę jis pasiuntė kamuolį į tuščius „Unisport“ vartus ir pelnė antrąjį savo įvartį rungtynėse.

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Atsilikdami dviem įvarčiais Armėnijos čempionai ieškojo galimybių sušvelninti rezultatą. Vieną pavojingiausių progų „Unisport“ sukūrė 14-ąją minutę, kai Rhuan Casillaso smūgis sudrebino žaliai baltų vartų konstrukciją.

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Po pirmojo kėlinio žaliai balti pirmavo 2:0, tačiau po pertraukos „Unisport“ futbolininkai ėmė aktyviau ieškoti galimybių sumažinti atsilikimą ir vis dažniau grasino kauniečių vartams. Vis dėlto varžovų bandymus stabdė „Kauno Žalgirio“ vartininkas. Žaliai balti taip pat kūrė progas prie varžovų vartų, tačiau jų realizuoti nepavyko.

Nors abi komandos kūrė pavojingus momentus, daugiau įvarčių pelnyta nebuvo. „Kauno Žalgiris“ išsaugojo pirmajame kėlinyje įgytą pranašumą ir UEFA Futsal Čempionų lygos pagrindinį etapą pradėjo pergale 2:0.

Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.

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