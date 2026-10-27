Čempionų lygoje – solidus Sušinskas ir „Sabah“ pergalė

Pirmą pergalę įsirašė Baku „Sabah“ (1/2), kuri namie 87:80 (23:21, 26:19, 20:22, 18:18) nugalėjo Nantero 92 (1/2) ekipą.
„Sabah“ ekipai Mindaugas Sušinskas per 26 minutes pelnė 12 taškų (2/3 dvit., 2/2 trit., 2/2 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 2 perdavimus, 2 kartus klydo, 4 – prasižengė bei rinko 16 naudingumo balų.
Baku komandai 18 taškų įmetė Frankie Fidleris, 16 – Charlesas Manningas, Nantero klubui 23 taškus pelnė Xavieras Castaneda (8 rez. perd.), 14 – Hugo Yimha.
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